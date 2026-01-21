Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, в эфире 24 канала, обратил внимание, что Кремль изменил подход и уже не прячет такие случаи, как делал раньше. По его словам, российская информационная машина начала действовать иначе, а сама тема "прилетов" стала для них инструментом воздействия на собственное население.

Почему Кремль перестал замалчивать свои "прилеты"?

Еще не так давно подобные случаи в России пытались убрать из поля зрения сразу после удара. Людей пугали ответственностью, призывали молчать, не снимать и не выкладывать кадры, а любое обсуждение объявляли "работой на врага". Так Кремль держал картинку контроля и не давал обществу видеть собственные провалы и ошибки армии.

Еще год назад россияне пытались замолчать подобные инциденты, нельзя было снимать видео и распространять,

– отметил Кузан.

Теперь подход изменился: вместо тишины они пытаются первыми заполнить информационное пространство. Власть и пропаганда быстро подсовывают готовую версию, делают из события сюжет и подгоняют его под выгодное объяснение. Это дает им возможность задавать тон разговора еще до того, как разойдутся свидетельства очевидцев и появятся неудобные детали.

Сейчас они заняли активную коммуникационную стратегию и говорят, что, мол, украинцы напали,

– подчеркнул глава центра.

В случае с Адыгеей эту схему использовали максимально просто: неудачную работу собственной ПВО попытались превратить в доказательство "украинской агрессии". Такие истории им нужны не для разбора причин, а для того, чтобы поддерживать привычный фон ненависти и подсовывать населению объяснения, почему удары по Украине якобы являются "ответом".

Россия копирует украинскую коммуникацию

В этой истории, по его словам, показательным является сам выбор тактики, даже если она противоречит тому, что видели люди на месте. Российская пропаганда идет на риск сознательно, потому что понимает: когда событие уже произошло и о нем говорят, замалчивание только умножает слухи. Поэтому они выбирают другой путь и пытаются забрать инициативу, подсунув аудитории нужную рамку.

Есть очевидцы, которые видели, что это была ракета противовоздушной обороны самой России и именно она попала в жилой дом,

– подчеркнул Кузан.

Далее они пытаются действовать быстро и массово, как это делает Украина после своих обстрелов, когда важно сразу объяснить людям, что произошло и чего ждать. Разница лишь в том, что в России вместо честного объяснения подставляют вымышленную версию, но форму заимствуют. Речь идет о том же принципе: быстрое сообщение, повторение одной линии на всех площадках и попытка закрепить нужный вывод.

Они активно берут украинский опыт и пытаются внедрить его на свое население,

– пояснил глава центра.

В результате это поведение показывает не их силу, а слабость старой модели контроля. Если раньше работал запрет говорить и снимать, то теперь этого уже не хватает, потому что "прилеты" становятся заметными, а люди имеют глаза и телефоны. Поэтому российская пропаганда вынуждена не прятать проблему, а перекручивать ее в режиме реального времени.

Для чего Кремлю такие истории и на кого это работает?

В подобных случаях главная цель – не объяснить инцидент, а использовать его как повод для следующего шага. Когда по жилому дому попадает их же ракета, Кремль пытается быстро перевести фокус с вопроса "кто виноват" на вопрос "кто наш враг". Это нужно, чтобы держать общество в эмоциональном состоянии страха и злости и подпитывать готовность принимать любые решения власти.

Им надо повод рассказать своему неприхотливому населению, почему мы бьем по Украине,

– отметил глава центра.

Такой подход также показывает, что российская информационная машина меняет правила игры. Они больше не рассчитывают только на тишину, потому что тишина не держит картинку, когда есть свидетели и видео. Теперь они пытаются перекрыть реальность шумом: быстрой "официальной" версией, повторением по всем каналам и подменой причинно-следственных связей, чтобы в головах людей остался нужный вывод.

Их стратегия замалчивания оказалась недостаточной для россиян, и машина должна перестраиваться,

– отметил Кузан.

Такие сюжеты работают как ширма для их ударов по Украине. Даже собственные просчеты они пытаются превратить в аргумент для продолжения атак и подать свои обстрелы как якобы "ответ". Это позволяет держать население в нужном тонусе и снимать с армии ответственность за ошибки, которые уже невозможно полностью скрыть.

