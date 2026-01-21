Об этом стало известно после интервью Стива Уиткоффа для Bloomberg TV.

Когда Путин получил проект мирного плана для ознакомления?

Источники издания Bloomberg сообщают, что российский диктатор получил согласованный Украиной и США проект мирного плана еще в начале января этого года. Документ неофициально был передан через помощника Путина Кирилла Дмитриева.

Таким образом Путин имел возможность заранее ознакомиться с разработанным планом, подготовить замечания или изменения перед предстоящим визитом Виткоффа и Кушнера в Москву.

В Кремле такие действия американской стороны оценили положительно, более того – восприняли это как шаг вперед.

"Многие вопросы, интересовавшие Москву, или отсутствовали, или сформулированы таким образом, который Кремль считал неудовлетворительным. Однако включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, было воспринято положительно", – говорится в статье.

Российское руководство считает, что зять Трампа, Джаред Кушнер помог структурировать переговорный процесс и установить рамки, управляющих дискуссиями.

Когда Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным?