Об этом проинформировал Владимир Зеленский.

Смотрите также Били "Кинжалом" и почти 450 "Шахедами": как ПВО отразила вражеский террор

Как оккупанты терроризируют Украину?

По словам главы государства, большинство ударных БпЛА, которые атаковали украинские города, составляли "Шахеды". Кроме того, враг продолжает бить и другими средствами воздушного нападения.

Речь идет о более чем 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов, выпущенных за неделю.

Россияне не сбавляют обороты войны против нашего государства и людей,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что по Украине бьют фактически такие же ударные дроны, что и по странам Ближнего Востока и региона Персидского залива.

Он отметил и то, что стоит строить совместные и современные методы защиты и развивать совместные производства эффективного оружия для противостояния агрессору. Свой вклад в обеспечение безопасности Украина делает уже пятый год подряд.

Нужны четкие, решительные и скоординированные усилия, чтобы дать реальную защиту жизни и остановить войны,

– говорится в сообщении президента.

Отметим, что одна из самых массированных атак произошла 24 марта. Тогда оккупанты с ночи терроризировали Украину дронами и ракетами. Последствия фиксировали в Запорожье, в Киевской области, в Полтаве, Днепре и в Винницкой области. Вражеский дрон тогда также попал в электропоезд на Харьковщине, в результате чего погиб пассажир.

Обстрелы продолжились и в течение дня, враг направил свои дроны на западные регионы. Взрывы гремели на Ивано-Франковщине, в Тернополе, в Хмельницкой области. Российский БпЛА ударил и по центру Львова, повредив исторический памятник.

Что известно об обстреле 29 марта?