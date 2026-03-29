Городской голова Игорь Терехов сообщил, что ситуация уточняется, и детали атаки будут позже раскрыты.
Что известно о российской атаке?
В Харькове 29 марта произошла новая вражеская атака: оккупанты ударили по городу боевым дроном. Попадание зафиксировали в 10:42 в Холодногорском районе.
По предварительной информации, вспыхнул пожар неподалеку от частного дома. В результате удара двое человек пострадали. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Воздушную тревогу в городе объявили еще около 6 утра. Противник осуществил пуски управляемых авиационных бомб в направлении Купянского района и других прилегающих территорий.
Угрозы фиксировались также в Изюмском, Чугуевском, Берестинском, Харьковском, Богодуховском и Лозовском районах области.
Опасность от авиационных ударов продолжает существовать. Жителей призывают оставаться в укрытиях.
Какие еще города оказались под атакой 29 марта?
Утром в воскресенье, 29 марта, российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Под ударом "Шахедов" оказалась, в частности, Хмельницкая область. По состоянию на момент публикации местные власти области не сообщали о возможных последствиях атаки на регион.
Вражеские войска 29 марта атакуют Украину ударными дронами. Беспилотники добрались до Винницкой области. Там слышали звуки взрывов.
В Полтаве 29 марта прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В области фиксировали движение вражеских дронов и ракетную опасность. Информация о последствиях сейчас уточняется.
В Конотопе 29 марта зафиксировали вражеский удар, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Детали относительно масштабов разрушений уточняются, информации о пострадавших пока нет.