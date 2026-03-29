Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ситуація уточнюється, і деталі атаки будуть пізніше розкриті.
Що відомо про російську атаку?
У Харкові 29 березня сталася нова ворожа атака: окупанти вдарили по місту бойовим дроном. Влучання зафіксували о 10:42 в Холодногірському районі.
За попередньою інформацією, спалахнула пожежа неподалік приватного будинку. Внаслідок удару двоє людей постраждали. Медики надають всю необхідну допомогу.
Повітряну тривогу у місті оголосили ще близько 6 ранку. Противник здійснив пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Куп'янського району та інших прилеглих територій.
Загрози фіксувалися також в Ізюмському, Чугуївському, Берестинському, Харківському, Богодухівському та Лозівському районах області.
Небезпека від авіаційних ударів продовжує існувати. Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Які ще міста опинилися під атакою 29 березня?
Зранку в неділю, 29 березня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Під ударом "Шахедів" опинилася, зокрема, Хмельниччина. Станом на момент публікації місцева влада області не повідомляла про можливі наслідки атаки на регіон.
Ворожі війська 29 березня атакують Україну ударними дронами. Безпілотники дісталися до Вінниччини. Там чули звуки вибухів.
У Полтаві 29 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В області фіксували рух ворожих дронів та ракетну небезпеку. Інформація про наслідки наразі уточнюється.
У Конотопі 29 березня зафіксували ворожий удар, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Деталі щодо масштабів руйнувань уточнюються, інформації про постраждалих наразі немає.