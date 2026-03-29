Про це інформують кореспонденти Суспільного.
Читайте також Росія вдарила по Конотопу: пошкоджено житлові будинки
Що відомо про атаку на Вінниччину?
Варто зауважити, що близько 9:40 Повітряні сили попереджали про загрозу кількох груп БпЛА у Вінницькому районі.
Звук вибуху місцеві чули вже близько 9:57. В небі над Вінниччиною фіксують російські безпілотники.
У міськраді закликають жителів бути уважними до тривог і перебувати в укриттях. Про високий рівень небезпеки попередили й в облраді.
Де ще били окупанти?
Уночі ворог атакував Одещину. Там пошкоджено об'єкт інфраструктури, один з дронів поцілив у приватний житловий будинок. Вибухи прогриміли й у Полтаві. Регіон так само атакували БпЛА.
На Київщині вночі й зранку літали безпілотники. Сили ППО знешкодили майже три десятки ворожих дронів. У Бориспільському та Білоцерківському районах є пошкодження інфраструктури та скління багатоповерхівки.