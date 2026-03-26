Уже пятый год Россия ведет геноцидную полномасштабную войну против Украины, буквально засевая наши города и села смертоносным железом. Одним из главных инструментов оккупантов в этом является реактивная система залпового огня дальнего действия – "Торнадо-С".

Россияне называют это оружие высокоточным ответом американским HIMARS и украинской "Вильсе". Но терроризируют с его помощью гражданских. Сейчас от ударов “Торнадо-С” страдают Херсон, Харьков, Сумы, Никополь, Чугуев, а также Запорожье и другие города.

24 Канал рассказывает об этом оружии, приводит основные характеристики РСЗО "Торнадо-С" и вспоминает о крупнейших преступлениях россиян, совершенных с помощью этого оружия, а также – об удачных случаях охоты на нее украинских военных.

РСЗО как средство российского террора

Реактивные системы залпового огня, или просто РСЗО, – это мастхэв в современной войне. Если это РСЗО еще и дальнего действия, то такое оружие может в достаточном количестве стать геймчейнджером на поле боя. Так было, например, с HIMARS летом 2022 года – тогда эти машины стали буквально проклятием для оккупантов и сыграли большую роль в успехах сил обороны.

Но россияне также имеют свои ответы – они не такие крутые, как американские образцы, и точно не являются "аналоговнетами", но также наносят немало хлопот ВСУ, а самое страшное – россияне используют их как средства террора и геноцида.

Речь о семье еще советских РСЗО "Град" и "Смерч", которые нынешние россияне развили и модернизировали. Одним из самых современных российских РСЗО является "Торнадо-С". Это довольно качественное и очень опасное оружие.



Пусковая установка РСЗО "Торнадо-С", 2023 год / фото росСМИ

К счастью, сейчас оккупанты не могут существенно масштабировать их производство, поэтому это оружие остается редким товаром. Если бы было наоборот, враг мог бы создать Kill Zone более чем на 100 километров вглубь Украины.

К счастью, этого сейчас нет и близко, потому что у оккупантов их мало, не более 20 – 30 штук, а Силы обороны ведут на них постоянную охоту как на одну из приоритетных целей. Впрочем, даже имеющееся сейчас количество "Торнадо-С" создает большие проблемы и несет опасность как военным, так и гражданским.

Новый и более технологичный "Смерч": что известно о "Торнадо-С"?

"Торнадо" – это современное поколение семейства 122-мм и 300-мм реактивных боеприпасов для систем БМ-21 "Град" и 9А52 "Смерч". Фактически это облегченная версия РСЗО "Смерч".



Момент пуска ракеты РСЗО "Смерч" / фото росСМИ

Соответственно, "Торнадо-Г" – это облегченная и осовремененная версия "Града".



Пусковая установка РСЗО "Торнадо-Г", 2016 год / фото росСМИ

Полное название ракеты – 9К515 "Торнадо-С", где "С" – это как раз сокращение от "Смерч".



Разработкой и производством ракет занимается государственное российское предприятие НПО "СПЛАВ" (Научно-производственное объединение "СПЛАВ"), входящее в концерн "Ростех" путинского друга Чемезова. Производственные и научные мощности НПО находятся в городе Тула. Именно туда недавно хорошо прилетало в мае 2025-го.

Другое ответственное за РСЗО производство – ПАО "Мотовилихинские заводы” в городе Пермь.

Особенностью является интеграция в пусковую установку компьютеризированного баллистического вычислителя и системы навигации ГЛОНАС. Для приема спутникового сигнала боевые машины оснащаются наземной аппаратурой потребителей спутниковых навигационных систем (НАП СНС).

Системы могут автоматизировано принимать и передавать информацию защищенными каналами связи, автономно осуществлять топопривязку, навигацию и ориентирование машины на местности с отображением на электронной карте.

Также большим преимуществом является то, что система "Торнадо-С" может в автоматическом режиме наводить пусковую установку без выхода расчета из кабины, при этом сохраняется возможность ручного наведения.

Ракеты семейства "Торнадо" имеют возможность коррекции траектории полета. Маневры осуществляются по сигналам системы управления газодинамическими устройствами.

Стабилизация ракет происходит за счет их закручивания по направляющим и поддерживания в полете оперением, раскрывающихся после пуска. Эти снаряды корректируемые, то есть каждый снаряд в направляющей может получить свое полетное задание, а значит – один залп из "Торнадо-С" может поразить несколько целей.

Считается, что ракеты имеют повышенную точность (отклонение 5 – 10 метров), а пропагандисты рассказывают, что "Торнадо" будто "бьют точно в цель" и вообще "не уязвимы для средств РЭБ".

Торандо-С – основные технические характеристики

производитель – СПЛАВ (Тула), "Мотовилихинские заводы" (Пермь), оба – Россия

тип – РСЗО дальнего действия

входящая в состав комплекса – пусковая, транспортно-заряжательная и также командно-штабная машины

экипаж пусковой – 3 человека

шасси – КАМАЗ

калибр – 300 миллиметров

дальность – до 120 километров

залп – 6 реактивных снарядов

цена – более 15 миллионов долларов за пусковую, плюс цена одного снаряда – от 200 000 долларов, они могут быть как осколочно-фугасные, так и кассетные.



Система залпового огня "Торнадо" / фото минобороны России

Тактико-технические характеристики снарядов к Торнадо-С

9М542

Масса снаряда – 820 килограммов;

Масса головной части – 150 килограммов;

Масса взрывчатого вещества – 70 килограммов;

Количество осколков – 500 штук;

Масса осколков – 50 граммов.

9М544

Масса снаряда – 828 килограммов;

Количество кумулятивно-осколочных элементов – 552;

Масса кумулятивно-осколочного элемента – 0,24 килограмма;

Толщина пробивания гомогенной брони – 140 миллиметров.

9М549

Масса снаряда – 828 килограммов;

Количество осколочно-фугасных элементов – 72.

9М534

Масса снаряда – 815 килограммов;

Масса головной части – 243 килограмма 243 килограмма;

Масса БПЛА – 40 килограммов;

Дальность передачи информации БПЛА – 70 километров;

Дальность запуска – от 25 до 90 километров.



Снаряд системы залпового огня Торнадо / фото росСМИ

Что внутри в "Торнадо-С"?

Компонентами этих снарядов к "Торнадо-С" является китайская бытовая электроника, которую россияне переделали и адаптировали под военные цели.

Украинские эксперты обнаружили следующие китайские компоненты в ракетах:

2 микросхемы в корпусе TSOP66 (на таких микросхемах обычно собирают модули памяти. Россия не выпускает микросхемы в подобных корпусах);

танталовые SMD конденсаторы (продается на гражданских рынках);

разъем DB15 (в России не выпускается);

разъем типа SMA (в России не выпускается);

3 микросхемы в корпусе LQFP64 (микросхемы с низким профилем).

Также в электронике ракет к "Торнадо-С" были обнаружены и западные комплектующие, в частности, американский чип Altera Cyclone II FPGA во внутренней навигационной системе.

Мечты о 200 километрах: возможно ли увеличение дальности "Торнадо-С"?

Издание "Милитарный" пишет, что сейчас россияне активно работают над увеличением дальности оружия и хотят вместо 120 километров бить на 200. То есть фактически это уже будет аналог не HIMARS, а ATACMS.

Если у россиян, конечно, все получится. И к этому, к счастью, есть вопросы. Также большие сомнения есть относительно способности масштабировать проект даже в случае его успеха.

Боевое применение "Торнадо-С" и охота на них

Финальные испытания ракет к "Торнадо-С" завершились только в 2012 – 2015 годах. То есть это действительно современное российское оружие.

Его первое известное применение произошло в конце 2017 года в Сирии. Хотя были и более ранние предположения, что Россия тестирует "Торнадо-С" на Донбассе. Так или иначе, но эти машины упомянуты даже во вторых Минских соглашениях.



Россия разоблачает сама себя с "Торнадо-С" / Скриншот ныне удаленного сообщения на сайте президента России

Поскольку ни у одного государства на тот момент не было "Торнадо-С", которые сами только проходили испытания, то фактически это стало признанием россиян их присутствия на Донбассе, которое тогда скрывалось от мира лживым тезисом "их там нет".

С 2022 года россияне уже открыто применяют "Торнадо-С" для обстрелов украинских городов. В марте 2022 эти ракеты атаковали тогда тыловой Покровск, погибли три человека.



Последствия вражеского обстрела Покровска / фото Прокуратура Украины

Впоследствии обстреливали Авдеевку, Красногоровку и другие города Донбасса. Также под обстрелами были Николаев и Кривой Рог.

Были и они и на Киевщине весной 2022 года, но радости россиянами не принесли. Почему? Ответ на этот вопрос стал легендарным.



Обезвреженная российская РСЗО "Торнадо-Г" на Киевщине. Март 2022 / фото Нацгвардия

В 2025 и 2026 годах Россия обстреливает с помощью "Торнадо-С" Херсон, Харьков, Сумы, Никополь, Чугуев, а также Запорожье и другие украинские города.

Тем самым враг грубо нарушает требования Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

Но за это оккупанты расплачиваются не в условной Гааге, а в Украине. Своей жизнью.

В феврале 2026 года Силы беспилотных систем уничтожили минимум одну "Торнадо-С" на Запорожском направлении. Возможно, расширение возможностей украинских дронов принесет новые трофеи. Также можем надеяться на новые удары по российским заводам, которые производят "Торнадо-С".