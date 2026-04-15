Про це інформує Міноборони України.
Що відомо про новий підхід?
Впроваджується нова модель ведення війни – дроново-штурмові підрозділи, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему,
– повідомили в Міноборони.
У Міноборони зауважили, що завдяки впровадженню нової моделі ведення війни, зокрема створенню дроново-штурмових підрозділів, СОУ з лютого зуміли звільнити великий об'єм українських територій від загарбників.
Новітні підрозділи успішно показали свою роботу на Півдні України.
Важливо! В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський зазначив, що нині українські сили мають значну перевагу у використанні важких бомберів – БпЛА, які можуть здійснювати вантажопідйомну логістику, тоді як ворог переважає у кількості дронів на оптоволокні. За його словами, в українській армії стався довгоочікуваний крок – забезпечення відеосупроводу українських далекобійних ракет, ударних дронів.
Яка нині ситуація на різних ділянках фронту?
Зі зміною погодних умов російські війська посилили наступальні дії уздовж усієї лінії фронту – а це 1 200 кілометрів. На Олександрівському, Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках тривають найзапекліші бої.
Водночас Сили оборони ведуть активну оборону та зупиняють штурми противника, завдаючи чималих втрат у живій силі та техніці. Так, українці в березні відновили контроль над 50 квадратними кілометрами території.
У огляді фронту за 14 квітня аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Росія перехопила ініціативу на Олександрівському напрямку, тоді як ЗСУ – на Донеччині. Однак попри це ворожі війська не мають значних успіхів бодай на одній ділянці фронту.