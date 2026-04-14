Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час виступу до Дня працівника українського оборонно-промислового комплексу.

Україна досягла історичного рівня захисту

Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла історичного результату. Зараз, за його словами, українська армія та народ на сильніших позиціях, ніж у 2014 році, у XX столітті та раніше.

Україна змогла вистояти в повномасштабній війні та захищається достойно, сучасно і з можливістю переносити війну на територію ворога, в Росію,

– уточнив Зеленський.

Зокрема, дедалі більше на фронті використовують наземні роботизовані комплекси, які виробляє Україна. Також в армії є свої засоби радіоелектронної боротьби, оборонне програмне забезпечення, бронетехніка та артилерія. До того ж виробництво та застосування ракет досягло високого рівня, зазначив Зеленський.

Завдання перед ОПК – українська ППО здатна збивати балістику, додав глава держави.

Український лідер відзначив державними нагородами працівників українського ОПК та подякував фахівцям галузі.

