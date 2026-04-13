Звернення Володимир Зеленський традиційно поширив у своєму телеграм-каналі.

Що сказав Зеленський про українські далекобійні дрони 13 квітня?

Президент підкреслив, що за чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію, – "масштабну, дієву, в усіх сенсах вражаючу". Зброя для нашої держави є інструментом, щоб обороняти незалежність, й аргументом, щоб вибороти свій мир.

Усі бачать історичну далекобійність наших дронів – на відстані 1750 кілометрів від нашого кордону. Буде більше. Це не про рекорди, а про справедливість, яка знайде зло будь-де у світі, і наші "Січень", "Лютий", "Морок", "Барс", "Обрій", FP – докази цьому,

– сказав лідер держави.

Українські далекобійні дрони / Інфографіка H I Sutton