Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время выступления ко Дню работника украинского оборонно-промышленного комплекса.

Смотрите также Ракеты, дроны, артиллерия: Зеленский показал вооруженную мощь Украины

Украина достигла исторического уровня защиты

Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла исторического результата. Сейчас, по его словам, украинская армия и народ на более сильных позициях, чем в 2014 году, в XX веке и раньше.

Украина смогла выстоять в полномасштабной войне и защищается достойно, современно и с возможностью переносить войну на территорию врага, в Россию,

– уточнил Зеленский.

В частности, все больше на фронте используют наземные роботизированные комплексы, которые производит Украина. Также в армии есть свои средства радиоэлектронной борьбы, оборонное программное обеспечение, бронетехника и артиллерия. К тому же производство и применение ракет достигло высокого уровня, отметил Зеленский.

Задачи перед ОПК – украинская ПВО способна сбивать баллистику, добавил глава государства.

Украинский лидер отметил государственными наградами работников украинского ОПК и поблагодарил специалистов отрасли.

Последние разработки украинского ОПК