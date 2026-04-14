Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время выступления ко Дню работника украинского оборонно-промышленного комплекса.
Украина достигла исторического уровня защиты
Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла исторического результата. Сейчас, по его словам, украинская армия и народ на более сильных позициях, чем в 2014 году, в XX веке и раньше.
Украина смогла выстоять в полномасштабной войне и защищается достойно, современно и с возможностью переносить войну на территорию врага, в Россию,
– уточнил Зеленский.
В частности, все больше на фронте используют наземные роботизированные комплексы, которые производит Украина. Также в армии есть свои средства радиоэлектронной борьбы, оборонное программное обеспечение, бронетехника и артиллерия. К тому же производство и применение ракет достигло высокого уровня, отметил Зеленский.
Задачи перед ОПК – украинская ПВО способна сбивать баллистику, добавил глава государства.
Украинский лидер отметил государственными наградами работников украинского ОПК и поблагодарил специалистов отрасли.
Последние разработки украинского ОПК
Зеленский сообщил о первом захвате российской позиции на фронте с помощью НРК и дронов украинского производства. Операция прошла без потерь среди пехоты Сил обороны.
По словам президента, украинские БПЛА способны лететь на расстояние до 1 750 километров. В частности, ОПК имеет дроны "Январь", "Лютый", "Морок", "Барс", "Горизонт", но не обо всех известно публично.
Ко Дню оружейника презентовали новую ракету-дрон Areon. Ее создали на основе проекта "Паляница" и могут запускать, в частности, с установки комплекса "Нептун".