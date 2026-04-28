Об этом директор по развитию оборонного предприятия написал в своем сообщении, комментируя волну крупных инвестиций в европейские компании defense-tech. Следует создать рынок ценных бумаг оборонных предприятий, чьи акции могли бы покупать украинцы, прокомментировал Анатолий Храпчинский 24 Канала.

Что показывает военный рынок в ЕС?

Храпчинский отметил более 5 миллионов долларов оборонных раундов в Европе и отметил, что венчурный капитал на континенте уже преодолел нравственное табу на инвестиции в милтех. Среди примеров он привел привлечение 600 миллионов евро компанией Helsing., 160 миллионов евро– Quantum Systems и 150 миллионов– ICEYE.

По его мнению, этот тренд свидетельствует о резком росте интереса инвесторов к автономным системам, БПЛА, C-UAS, ISR, космических технологий и производства. В то же время часть таких соглашений, как заметил эксперт, являются не классическими венчурными инвестициями, а кредитами, программами госфинансирования или производственными инициативами.

Украина сегодня имеет самый ценный актив в defense-tech– реальную войну как полигон, быстрый цикл адаптации и инженеров, решающих задачи не в презентациях, а под ударом,

– отметил Храпчинский.

При этом, по его словам, именно Украина создает боевой опыт, а капитализацию часто получает Европа. Эксперт выделил несколько причин, почему так происходит. В частности, речь идет о потере мультипликатора опыта, когда европейские компании поднимают сотни миллионов на направлениях, которые украинская сторона ежедневно проверяет войной, а также о потере капитализации из-за более слабого финансового рынка в Украине.

Отдельно Храпчинский обратил внимание на риск переноса производства за границу. Если украинская технология масштабируется через завод в Германии или другую европейскую юрисдикцию, то там же появляются налоги, инженеры, экспортная история и политический вес, написал он.

Еще одна проблема, по его оценке,– потеря бренда battle-proven. Европейские стартапы, по его мнению, умеют упаковывать украинский боевой опыт в инвестиционный нарратив и использовать его для привлечения средств и продвижения собственных продуктов.

Что предлагает Храпчинский?

Эксперт предложил шире смотреть на инвестиционную модель украинского оборонного сектора.

В частности, он высказал идею создания внутреннего рынка ценных бумаг, где украинские частные компании могли бы выпускать акции, доступны для покупки гражданами Украины, чтобы люди инвестировали не только из-за донатов, но и через рыночные инструменты с возможностью получать дивиденды.

Европа сейчас активно высасывает все знания из Украины. Есть такая идея: рынок ценных бумаг, который позволил бы украинским частным компаниям создавать свои акции, какие бы украинцы могли покупать. Например, после удара по Воткинскому заводу на сколько вырастут акции компании Fire Point?



Или на сколько вырастут акции компании, которая производит развилочный дрон, который снимал позорное падение завода Кремний Эл. То есть мы сможем внутри страны сделать инвестиционный климат, где украинцы будут не донатить, а покупать акции и после этого будут еще и получать дивиденды,

– говорит Храпчинский.

По мнению Храпчинского, без нормальной рамки экспорта, инвестиций, защиты интеллектуальной собственности и совместного производства Украина рискует остаться только поставщиком боевого опыта для чужих оборонных unicorn-компаний. Он считает, что стране нужно не просто помогать фронту технологиями, а строить экосистему, в которой боевой опыт конвертируется в капитализацию украинских компаний.