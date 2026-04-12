Про це йдеться на сайті російського Кремля.

Цікаво Чи гріх святкувати Великдень двічі – 5 та 12 квітня

Який вигляд мав Путін під час великоднього вітання та що сказав диктатор?

Володимир Путін відвідав великоднє богослужіння у храмі Христа Спасителя у Москві. Там також був присутній глава РПЦ патріарх Кирило Гундяєв і мер Москви Сергій Собянін, який стояв поруч із очільником Кремля.

Під час служби російський диктатор тримав запалену свічку кольору крові та був у костюмі. Прикметно, що свічки такого кольору були у всіх священнослужителів, включно з патріархом Кирилом.

Путін був на великодній свічці зі свічкою кривавого кольору / Фото Кремля

Під час привітання президент Росії цинічно сказав, що "велике свято Великодня наповнює серця мільйонів людей щирою радістю, вірою у всепереможну силу життя, у торжество любові, добра та справедливості", і це на тлі повномасштабної війни проти України та безперервних обстрілів по мирних містах.

Також диктатор говорив про "вікові батьківські традиції" та "незаперечні духовні, моральні цінності та ідеали", що різко контрастує з реальністю війни та загибеллю тисячі людей в Україні.

Варто зазначити, що в храмах кольори свічок бувають різні, і кожен із них має своє значення. Біла свічка зазвичай асоціюється з чистотою, світлом, воскресінням та духовною радістю, що безпосередньо пов’язане з Великоднем. А ось червоний колір – це насамперед кров, жертва та мучеництво.

Путін на великодній службі у Москви / Відео DWS News

Яка ситуація із перемир'ям, яке оголосив Путін?