Об этом сообщает ГСЧС Украины. Также там показали масштабы последствий российского обстрела.

Смотрите также Россия строит новую площадку для запуска "Шахедов" у границы Украины

Какие последствия российской атаки?

Россияне нанесли удар по мирному поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. В результате этого возникло возгорание в торговом заведении. Сообщают о по меньшей мере двух пострадавших из-за атаки.

В результате взрыва БпЛА возник пожар в магазине продовольственных товаров. К сожалению, пострадали мужчина и женщина. Работы по ликвидации последствий вражеской атаки проводились под постоянной угрозой повторных обстрелов,

– написали спасатели.