Теперь украинский опыт активно изучают и пытаются перенять. Об этом пишет Business Insider.
Что показала "Паутина" НАТО?
Украинская спецоперация "Паутина", проведена в 2025 году, привлекла внимание ведущих западных военных аналитиков. она продемонстрировала серьезные уязвимости даже в хорошо оснащенных армиях НАТО.
Речь идет о масштабной атаке беспилотников на российские авиабазы, в частности "Дягилево", "Оленья", "Иваново" и "Белая". В результате операции было повреждено или уничтожено более 40 самолетов стратегической авиации России, а убытки оцениваются примерно в 7 миллиардов долларов.
Аналитики отмечают: главный урок этой операции заключается в изменении правил войны. Относительно дешевые дроны могут эффективно уничтожать чрезвычайно дорогую технику, включая стратегические бомбардировщики.
Именно это, по словам экспертов, заставляет западные армии пересматривать свои подходы к обороне. Традиционные системы противовоздушной защиты не всегда способны противодействовать небольшим дронам, которые могут проникать на территорию баз и наносить точечные удары.
В США уже активно внедряют изменения. Военные расширяют программы подготовки операторов беспилотников и планируют закупку сотен тысяч дронов в ближайшие годы. Эксперты также предупреждают, что такие технологии могут представлять угрозу не только для военных объектов, но и для критической инфраструктуры, включая энергетику и транспорт.
Что известно об операции СБУ "Паутина"?
СБУ провела блестящую операцию "Паутина" 1 июня 2025 года. Украинские дроны атаковали 4 военных аэродрома страны-агрессора: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Генерал Василий Малюк сообщал, что в результате ударов было поражено 40 самолетовсамолётов, среди которых – А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160. Таким образом Украине удалось одномоментно поразить наибольшее количество вражеской авиации, а именно 34% стратегических носителей крылатых ракет. 13 самолетов были уничтожены полностью.
Ориентировочная стоимость пораженной стратегической авиации врага достигает более 7 миллиардов долларов США. Интересно, что операцию "Паутина" СБУ планировали провести еще до 9 мая, но тогда возникли трудности с российскими водителями, которые злоупотребляли алкоголем в период майских праздников. Сами же дроны были спрятаны в грузовиках.