Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы СБУ Василия Малюка в интервью для "Мы-Украина".

К теме СБУ поразила более 200 объектов в глубоком тылу врага, – Малюк

Малюк объяснил, почему операция "Паутина" не произошла 9 мая?

Василий Малюк отметил, что в оперативной работе никогда не бывает все по плану, и существует множество вариантов развития событий. Так же произошло и с уникальной спецоперацией СБУ "Паутина". По словам генерала, по сути, каждую неделю были какие-то казусы.

"Из того, что можно рассказать, то вот 1 июня состоялась реализация, планировали мы ее сделать на самом деле гораздо раньше. Но много было разных вопросов во вражеских тылах, которые приходилось решать", – объяснил Малюк.

Он отметил, что "Паутину" планировали провести еще до 9 мая. Но российские водители на Пасху "ушли в запой" и "злоупотребляли сильно спиртными напитками".

Наши источники не могли дозвониться (российским водителям – 24 Канал): то одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом 1 мая "майовка" (майские праздники – 24 Канал) у них, и они неделю лежат, их нет. Потом 9 мая. У нас реально месяц выпал, говорю вам откровенно, именно из-за этого (злоупотребление алкоголем российскими водителями – 24 Канал),

– пояснил Василий Малюк.

Поэтому, по словам главы СБУ, в этом всем есть определенный юмор и всегда все складывается так, как должно складываться, исходя из всего того, как подготовились и как все сделали. В то же время генерал подчеркнул, что его абсолютно устраивает 1 июня, день, когда была проведена операция "Паутина", и довольно успешно.

К слову, в СБУ ранее отмечали, что в результате операции "Паутина" был поражен 41 вражеский самолет стратегической авиации. Среди них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.