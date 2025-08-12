Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова глави СБУ Василя Малюка в інтерв'ю для "Ми-Україна".

Малюк пояснив, чому операція "Павутина" не сталася 9 травня?

Василь Малюк зазначив, що в оперативній роботі ніколи не буває все за планом, і існує безліч варіантів розвитку подій. Так само сталося і з унікальною спецоперацією СБУ "Павутина". За словами генерала, по суті, щотижня були якісь казуси.

"З того, що можна розповісти, то от 1 червня відбулася реалізація, планували ми її зробити насправді набагато раніше. Але багато було різних питань у ворожих тилах, які доводилося розв'язати", – пояснив Малюк.

Він зауважив, що "Павутину" планували провести ще до 9 травня. Але російські водії на Паску "пішли в запій" та "зловживали сильно спиртними напоями".

Наші джерела не могли видзвонити (російським водіям – 24 Канал): то одного водія нема, то іншого, розумієте? Потім 1 травня "майовка" (травневі свята – 24 Канал) у них, і вони тиждень лежать, їх немає. Потім 9 травня. У нас реально місяць випав, кажу вам відверто, саме через це (зловживання алкоголем російськими водіями – 24 Канал),

– пояснив Василь Малюк.

Тому, за словами глави СБУ, в цьому всьому є певний гумор і завжди все складається так, як має складатися, виходячи з всього того, як підготувалися та як все зробили. Водночас генерал підкреслив, що його абсолютно влаштовує 1 червня, день, коли була проведена операція "Павутина", і доволі успішно.

До слова, в СБУ раніше зазначали, що внаслідок операції "Павутина" був уражений 41 ворожий літак стратегічної авіації. Серед них – А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.