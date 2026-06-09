Об этом активно пишут российские медиа.

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Что известно о взрыве второй машины в Москве 9 июня?

Происшествие произошло недалеко от пересечения улиц Введенского и Бутлерова. На место оперативно прибыли экстренные службы: полиция, Росгвардия и бригада скорой помощи.

Территория вокруг происшествия была полностью оцеплена, доступ туда ограничен. Российские СМИ традиционно называют взрыв "хлопком" и фиксируют усиленное присутствие правоохранителей, которые дежурят вблизи автомобиля.

Причины инцидента пока официально не установлены, информация от компетентных органов пока не поступала.



В Москве второй раз за день взорвался автомобиль / Exilenova+