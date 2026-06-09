Об этом активно пишут российские медиа.
Интересно Увидели войну и хотят мира: как в Подмосковье и Питере реагируют на украинские атаки, – CNN
Что известно о взрыве второй машины в Москве 9 июня?
Происшествие произошло недалеко от пересечения улиц Введенского и Бутлерова. На место оперативно прибыли экстренные службы: полиция, Росгвардия и бригада скорой помощи.
Территория вокруг происшествия была полностью оцеплена, доступ туда ограничен. Российские СМИ традиционно называют взрыв "хлопком" и фиксируют усиленное присутствие правоохранителей, которые дежурят вблизи автомобиля.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Причины инцидента пока официально не установлены, информация от компетентных органов пока не поступала.
В Москве второй раз за день взорвался автомобиль / Exilenova+