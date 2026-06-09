Про це активно пишуть російські медіа.

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Що відомо про вибух другої автівки в Москві 9 червня?

Подія сталася неподалік від перетину вулиць Введенського та Бутлерова. На місце оперативно прибули екстрені служби: поліція, Росгвардія та бригада швидкої допомоги.

Територію навколо події було повністю оточили, доступ туди обмежено. Російські ЗМІ традиційно називають вибух "хлопком" та фіксують посилену присутність правоохоронців, які чергують поблизу автомобіля.

Причини інциденту наразі офіційно не встановлені, інформація від компетентних органів поки що не надходила.



У Москві вдруге за день вибухнув автомобіль / Exilenova+

Де ще в російській столиці сталося подібне буквально кількома годинами раніше?

У підмосковній Балашисі теж підірвався автомобіль, унаслідок чого водій загинув на місці події. Особу загиблого наразі офіційно не встановлено.

Згодом Слідчий комітет країни агресорки оприлюднив свою версію інциденту. За їхніми даними, вибуховий пристрій було приведено в дію під час руху автомобіля BMW X3 поблизу житлового будинку.

Водночас видання "Агентство" звернуло увагу, що інцидент стався в районі, який спочатку будувався як житловий масив для військовослужбовців. За початковим проєктом, там планувалося розміщення близько 24 тисяч мешканців.