Про це інформує пропагандистське видання ТАСС із посиланням на МВС Росії.

Що відомо про силовика, який загинув у Москві?

Інцидент стався близько опівночі 23 лютого, коли російські силовики патрулювали площу біля Савелівського вокзалу. Невідомий підійшов до службового автомобіля ДАІ та активував вибухівку, при цьому свої дії він знімав на відео.

За попередніми даними, вибухівку могли доставити на таксі. Вибухова хвиля відкинула тіло старшого лейтенанта МВС Дениса Братущенка на трансформаторну будку неподалік. Відомо, що підривник також загинув на місці.

До слова, 22 та 23 лютого російські силовики за допомогою завербованих громадян здійснили три теракти в Україні. У Львові загинула 23-річна поліцейська, 25 осіб поранено, ще шестеро правоохоронців перебувають у лікарні, у Миколаєві один поліцейський у критичному стані, ще 6 поранено, у Дніпрі вибух стався у райвідділку поліції, втім, на щастя, постраждалих немає.

Братущенко служив у поліції з березня 2019 року. У нього залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей. Двоє його колег отримали поранення й були госпіталізовані. Наразі медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

Порушено кримінальні справи за статтями про посягання на життя співробітника правоохоронних органів та незаконне використання вибухових предметів. На місці працюють працівники Слідчого комітету, медики, росгвардійці, а також проводиться огляд камер відеоспостереження та збір усіх обставин події.

У російському МВС кажуть, що наразі немає даних про тип пристрою та про особу людини, яка, ймовірно, здійснила напад.

Які деталі вибуху наразі відомі?

Місцеві телеграми повідомляли, що невідома особа підійшла до патрульної машини та підірвала саморобний вибуховий пристрій. Один поліцейський наразі у критичному стані, інший – постраждав дещо менше.

Очевидці заявили, що підозрюваний у підриві знімав на місці події відео, а потім відійшов геть. Втім згодом у російському МВС повідомили, що винуватець нібито загинув на місці.