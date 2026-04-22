Чому Росія повертається до держпланування?

Російська влада централізовано плануватиме випуск пального, оскільки атаки на НПЗ минулого року вивели з ладу понад 20% потужностей галузі, пише The Moscow Times.

За даними джерел, Міністерство енергетики Росії почне доводити "рознарядки" нафтовим компаніям, які будуть обов’язковими до виконання. Вони стосуватимуться:

обсягів виробництва пального;

постачання на внутрішній ринок;

експорту бензину та дизелю;

продажів пального на біржі.

Такі "рекомендації" Міненерго будуть охоплювати виробництво бензину та дизелю класу 5. Їх навіть закріплять у спеціальних угодах нафтокомпаній з міністерством.

Джерела додають, що проєкт таких "домовленостей" уже готовий. Він, ймовірно, набуде чинності після постанови уряду.

Очікується, що діятиме держпланування випуску пального щонайменше до кінця 2026 року.

Зауважте! Додатково російський уряд збирається посилити державний контроль за цінами на АЗС. Нафтокомпанії заборонять підвищувати ціни вище рівня інфляції з урахуванням підвищення ПДВ та акцизів.

Які наслідки ударів українських дронів по НПЗ Росії?

У 2025 році атаки українських дронів на російські НПЗ призвели до простою близько 23% потужностей нафтової галузі – рекордного в історії. Безпілотники атакували заводи щонайменше 80 разів.

Через це у більшості регіонів країни, від Камчатки до центральної частини Росії, розпочався гострий дефіцит пального. Деякі навіть запроваджували продаж бензину та дизелю за талонами.

У підсумку вартість пального злетіла: ціни на АЗС у вересні зросли на 12,7% – найшвидшими темпами за 14 років.

До кінця року зростання сповільнилося до 10,8%, але залишилося майже вдвічі вищим за офіційну інфляцію (5,6%),

– зауважує видання.

Від початку 2026 року атаки на російські НПЗ продовжилися. Це спричинило нову хвилю зростання цін на пальне на біржі:

бензин Аі-92 цьогоріч вже подорожчав на 22%;

бензин марки Аі-95 – на 21%.

Важливо! У відповідь на нову паливну кризу російський уряд із 1 квітня знову запровадив заборону на експорт бензину. Вона діятиме до 31 липня 2026 року. Хоча попередню заборону скасували лише місяцем раніше.

