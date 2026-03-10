Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко.

Що для росіян буде пріоритетом?

Російські війська концентрують свої сили на Покровському та Олександрівському напрямках, однак активні дії ЗСУ стримують наступ. Ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою.

За словами Комаренка, найскладніша ситуація наразі зберігається на Покровському та Олександрівському напрямках.

Ситуація складна, але контрольована. Робимо все, що можемо, і навіть трішки більше для того, щоб стримувати та знищувати противника,

– зазначив він.

Він додав, що українським військовим поступово вдається вирівнювати обстановку завдяки активним діям. Зокрема, кількість російських атак у районах Покровська та Мирнограда дещо зменшилась, оскільки частину сил ворог перекинув на Олександрівський напрямок, де ЗСУ проводять активний контрнаступ.

За словами представника Генштабу, для окупантів пріоритетними залишатимуться Покровський, Олександрівський і Запорізький напрямки, де ворог намагається зосередити основні зусилля. Водночас стратегічною метою Росії залишається встановлення повного контролю над Луганською та Донецькою областями, а також максимальне просування в напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Як українські військові зривають наступ росіян?