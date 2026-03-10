Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Канал, что Россия испытывает дефицит подготовленной живой силы и вынуждена перебрасывать войска между направлениями, что свидетельствует об истощении ее наступательного потенциала.

"Десантно-штурмовая бригада, морская пехота и ССО совместно провели нестандартную операцию – удары с флангов, по тылам и резервам противника. Результат – 6 населенных пунктов освобождены, еще 3 – в процессе активного освобождения. Украина впервые освобождает больше территорий, чем теряет", – сказал Маломуж.

Украинские военные на Гуляйпольском направлении получили тактические преимущества у Орехова и Александровки, остановив попытки врага открыть альтернативное направление наступления.

Путин не отказывается от стратегической цели – захватить Покровск и Мирноград, чтобы пробиться к Константиновке и открыть путь на Краматорск.

Противник, который обещал захватить Покровск за день, так и не увидел реальных перспектив для этого. В Мирнограде удерживаем часть города, дронами и другими системами уничтожаем возможности подтягивания резервов – и враг сегодня не имеет ни стратегической, ни тактической перспективы там наступать,

– объяснил Маломуж.

Теряет ли Россия эффективность из-за недостатка живой силы и вооружения?

Россия перебросила опытные войска с Покровского сектора на Гуляйпольское направление, надеясь прорвать оборону, но потерпела неудачу. ВСУ маневрируют, проводят контратаки и еженедельно уничтожают от 300 до 600 солдат противника, что ведет к постепенному истощению российских резервов.

Россия все чаще бросает в бой неподготовленных и даже безоружных солдат, что свидетельствует о дефиците не только живой силы, но и вооружения. Хотя на отдельных участках соотношение сил достигает 1 к 8 в пользу врага, однако это не определяющие сектора.

Под Купянском у россиян произошел системный провал – Путину уже доложили о захвате города, но этого не произошло. Мы выбиваем врага из Купянска и бьем по флангам, которые пытались обойти город с севера и юга. На Лиманском направлении, который враг рассматривает как плацдарм для наступления на Славянск, операции также не удались – бои тяжелые, но противник теряет резервы,

– объяснил Маломуж.

Ежедневные потери России заставляют ее перебрасывать войска между направлениями вместо проведения широкомасштабных операций. Украина при этом не только держит фронт, но и наносит контрудары и освобождает отдельные территории.

Обратите внимание! По словам главнокомандующего Сирского, на современном этапе войны четкой линии фронта часто уже нет – она размывается. На многих участках сформировались так называемые "зоны инфильтрации", где небольшие пехотные группы обеих сторон могут действовать на расстоянии более 10 километров. Несмотря на постоянные попытки российских войск продвинуться вглубь украинских позиций, СОУ удерживают определенные рубежи.

Что еще известно о ситуации на фронте?