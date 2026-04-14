Украинский политик и государственный деятель, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что выход Украины из Донбасса даже в обмен на гарантии безопасности был бы ловушкой. Он объяснил, почему Владимир Путин не изменил своих целей в войне и что на самом деле стоит за такими предложениями.
Выход из Донбасса не даст мира
Идею отдать Донбасс России в обмен на гарантии безопасности Яценюк назвал ловушкой, о которой он прямо говорил американским партнерам на Мюнхенской конференции по безопасности.
К слову: Украина продолжает переговорную тактику с призывами к миру, но параллельно бьет по российской нефтяной инфраструктуре, чтобы ослабить позиции Москвы. Возможность для новых договоренностей связывают с периодом от августа до октября, тогда как быстрого завершения войны в ближайшие месяцы не ожидают.
Даже если бы Украина пошла на такой шаг, противоречащий и Конституции, и здравому смыслу, это все равно не принесло бы настоящего мира.
Слушайте, друзья, это очень простая ловушка. Не верьте в это,
– подчеркнул Яценюк.
В России и дальше хотят заблокировать вступление Украины в НАТО, ограничить украинскую армию, убрать украинскую власть под вывеской так называемой денацификации, а дальше отрицать украинский язык, культуру, церковь и само право Украины на существование.
Посмотрите, что говорят Путин, Лавров и Песков. Они дают понять, что даже если украинцы решат уступить Донбасс, это лишь временно приостановит горячую фазу войны,
– подчеркнул Яценюк.
То есть для Кремля речь идет не об одной территории, а об уничтожении украинской государственности как таковой.
Россияне никогда, ни при каких обстоятельствах не подпишут настоящее мирное соглашение. Путин не отступил ни на шаг. Он не изменил своих конечных целей,
– сказал он.
Уступка Донбассом, по его логике, ничего не закрывает и ничего не гарантирует. Она лишь дает России паузу, после которой Москва снова вернется к тем же требованиям и тому же давлению на Украину.
Последние новости о мирных переговорах
- В Кремле заявили, что хотят изменить подход к переговорам, потому что якобы видят для себя "положительную динамику" на фронте. Там также снова сказали, что мир можно установить хоть "сегодня", если Киев примет "известные решения".
- Россия публично говорит о мире, но продвигает условия, которые для Украины неприемлемы. Переговорный процесс тормозится именно из-за позиции Москвы, которая не хочет принимать ни украинские подходы, ни часть американских предложений.
- Накануне 9 мая Кремль снова может вернуться к теме перемирия. Такие сигналы связывают не с реальным приближением мира, а с символичностью этой даты для России, соображениями безопасности и желанием выиграть время.