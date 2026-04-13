Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что следующая возможность может появиться перед промежуточными выборами в Конгресс США.

Возможно ли быстрое завершение войны в ближайшие месяцы?

Ослабление российской нефтяной экономики – это "козырь" на переговорах, который усиливает украинские позиции. Эксперт отметил, что важно, чтобы украинская аудитория не ожидала быстрого завершения войны, потому что это лишь переговорная тактика.

Эксперты из США и Европы считали, что завершение войны было возможно еще в феврале или марте из-за экономического кризиса в России и активизации американской стороны в переговорах. Но США зациклились на Донбассе и начали войну с Израилем против Ирана,

– сказал Фесенко.

Из-за ослабления санкций против российской нефти, Кремлю удалось немного стабилизировать ситуацию в экономике и частично перекрыть дефицит бюджета, хотя это и не решило всех проблем.

По мнению эксперта, второе окно возможностей для мира откроется в период с августа по октябрь. Трампу нужна будет победа, чтобы компенсировать неудачи в Иране. И Путин уже стоит перед дилеммой – договориться уже или рисковать и ждать до выборов, когда вероятно демократы будут доминировать в Конгрессе и шансов на выгодную сделку станет меньше.

Развитие внутренней ситуации в России может также побудить к миру, но это пока только потенциальная возможность, которую никто не может гарантировать.

"Если война в Иране затянется, это уменьшит шансы на договоренность по Украине и отсрочит переговорный процесс. Для Украины главное – отстаивать свои интересы и останавливать врага. Путин хочет продемонстрировать Трампу успехи на Донбассе. Поэтому задержка российского наступления – решающая предпосылка будущих переговоров. Путин должен понять, что не выиграет эту войну", – подчеркнул Фесенко.

Обратите внимание! Председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк считает, что то, что Россия неожиданно согласилась на перемирие на Пасху, никоим образом не сигнализирует о потенциальном приближении мира. Полтора суток "тишины" не повлияют на ход войны и не изменят глобальных намерений Кремля.

