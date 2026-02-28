Об этом в эфире 24 Канала отметил политический консультант и эксперт по внешней политике Глеб Остапенко, подчеркнув, что Иран является врагом Украины.

Нападение на Иран: как следует реагировать Украине?

Иран передал свои технологии, чертежи России для ее Елабуги, где россияне наладили производство дронов-камикадзе типа "Шахед". Ими российская армия терроризирует украинские города. Поэтому у Киева, как отметил политический консультант, есть собственные счеты с Тегераном.

"В национальных интересах Украины – свержение иранского режима аятолл. Такая эскалация вредит не только России, но и другим нашим врагам, которые выглядят до сих пор невидимыми, которые влияют на Израиль разными путями. Уничтожение режима аятолл влечет за собой и решение вопроса о финансировании "Хезболлы", ХАМАС, предоставление ему оружия", – объяснил Остапенко.

Эксперт по внешней политике отметил,, что сейчас ведется многофакторная игра. Он отметил, что конечно можно сказать, что израильско-американский удар является неспровоцированным, но сейчас в этом мире все в основном решается на языке силы. Украина, как никто, знает об этом, потому что является жертвой агрессии.

Россия запустила прецедент, поэтому теперь его может создавать любой. Хотелось бы увидеть поддержку США и Израиля со стороны Украины, ведь их действия соответствуют нашим интересам. Хотелось бы, чтобы украинский Deep Strike дрон (дальнобойный) хотя бы символически поддержал удары по территории Ирана,

– озвучил Остапенко.

К сведению! Президент Украины отреагировал на ситуацию в Иране. Зеленский заявил, что иранский режим был сообщником для России, обеспечивал ее дронами-камикадзе и технологиями для их производства. Он подчеркнул, что Тегеран предоставлял стране-агрессору и другие виды вооружения. Украинский лидер подчеркнул, что сейчас справедливо дать шанс иранскому обществу избавиться от террористического режима.

Как будут разворачиваться события вокруг Ирана?

Он прогнозирует, что ситуация будет разворачиваться довольно динамично. Израильские чиновники сообщили, что активные удары по Ирану могут продолжаться в течение четырех дней. По мнению Глеба Остапенко, это относительное заявление, потому что завтра процесс может измениться, если состоятся дипломатические переговоры и Иран пойдет на них. В таком случае атаки прекратятся.

"Или может быть эскалация, которая продлится не четыре дня, а три месяца, полгода или три года, или же эта война перерастет в полномасштабную, которая разъединит мир: кто-то поддержит Иран, кто-то США, а кто-то займет нейтральную позицию. Все сверхсложно. Ближний Восток – сверхкомплексный регион", – подытожил политический консультант.

Израиль атаковал Иран: чем это обернется России?

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко прогнозирует, что последствиями ударов по Ирану будет то, что в ближайшие недели снизится цена на нефть. Это означает, что российская экономика, которая и так на грани пропасти, почувствует еще большие проблемы.

Это будет приближать нашу победу, потому что Россия без экономики ничего делать не сможет. Уменьшится теперь поставки "Шахедов". Что касается комплектующих, то, к сожалению, россияне самостоятельно уже наладили производство. Поэтому я бы не надеялся на то, что из-за падения режима аятолл, если это произойдет, уменьшится количество "Шахедов",

– озвучил Андрющенко.

Однако, по его убеждению, России однозначно будет сложнее перейти на новые виды "Шахедов", которые начал уже производить Иран.

