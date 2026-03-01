Ба більше, події на Близькому Сході Кремль використає як виправдання для війни в Україні, яку він послідовно позиціонує як превентивний захід проти західної агресії. Про це пише Politico.

Як Кремль хоче скористатися атакою США на Іран?

За словами російського політолога Володимира Пастухова з University College London, Путіна навряд чи можна переконати, що він помилявся щодо загрози Заходу. Тим, хто сумнівається, він покаже на події в Тегерані і скаже: "Таке могло трапитися і з нами".

Принаймні, якщо переговори про мир в Україні за посередництва США зазнають краху, Москва матиме готові аргументи.

Серед перших представників Кремля, хто відреагував на операцію США проти Ірану, був заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент Дмитро Медведєв. "Миротворець знову в ділі", – написав він у соцмережі "X", маючи на увазі президента США Дональда Трампа. "Переговори з Іраном були лише прикриттям. Усі це знали", – додав російський чиновник.

Радник Кремля з зовнішньої політики Федір Лук'янов навіть припустив, що події в Ірані показують: дипломатія з Трампом була "просто марною".

Що відомо про події на Близькому Сході?