Міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр Албусаїді зауважив, що технічні перемовини можуть відбутись у Відні вже наступного тижня. Про це пише видання Reuters.

Як минули переговори США та Ірану?

Непрямі переговори, які відбулись у 24 лютого, завершились без підписання угоди, тож напруження у регіоні досі триває. Водночас глава МЗС Оману повідомив про "значний прогрес" після раундів консультацій у Женеві. Тегеран представляв очільник іранської дипломатії – Аббас Аракчі, а Вашингтон – Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Бадр Албусаїді повідомив, що сторони змогли просунутись вперед у діалозі, хоч остаточних домовленостей не було досягнуто. Дипломат не розкрив деталей й не підтвердив, що представники ворогуючих країн змогли подолати ключові розбіжності.

Чимало аналітиків називають нинішню дипломатичну спробу врегулювати конфлікт фактично останнім шансом перед тим, як американський президент може ухвалити рішення про початок війни.

Водночас міністр МЗС Ірану назвав переговори із Вашингтоном одними з найсерйозніших за останній час. За його словами, у частині питань вдалося знайти спільну позицію, однак щодо інших – розбіжності поки залишаються.

Було вирішено, що наступний раунд переговорів відбудеться незабаром, менш ніж за тиждень,

– сказав він.

Аракчі додав, що іранці наполягають на скасуванні санкцій, тоді як США традиційно пов'язують це питання з істотними поступками з боку Тегерану.

Американська делегація не коментувала перебіг зустрічей, однак за даними видання Axios, високопосадовець США повідомив, що переговори в Женеві були "позитивними".

За даними MS NOW, дипломат Оману планує зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом й іншими американськими посадовцями сьогодні, 27 лютого.

Втім офіційної інформації від Білого дому чи Оману нині не надходило.

Аналітики вважають, що прорив у переговорах між давніми опонентами, Вашингтоном та Тегераном, міг би зменшити ймовірність реалізації погроз Трампа щодо удару по Ірану, який міг би спровокувати ширший конфлікт.

Які питання обговорили делегації?

Адміністрація Трампа наполягала, що до порядку денного мають увійти не лише ядерні питання, а й балістична програма Ірану та його підтримка збройних угруповань у регіоні. Після ранкової зустрічі сторін глава МЗС Оману повідомив, що сторони нібито обмінялись "креативними та позитивними ідеями", однак іранський високопосадовець визнав, що розбіжності досі залишаються.

Штати вважають, що Тегеран може прагнути створити ядерну зброю, тому вимагають відмовитись від збагачення урану. Цей процес використовується для виробництва палива для АЕС, але водночас може застосовуватись для створення матеріалу для ядерної боєголовки.

Водночас Іран запевняє, що не бажає мати бомбу й наголошує, що проявить гнучкість у перемовинах з американцями. Агентство Reuters написало, Тегеран пропонує невизначені нові поступки в обмін на зняття санкцій та визнання його права на збагачення урану.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відмова Тегерану обговорювати свою програму балістичних ракет є "великою проблемою", втім її все одно доведеться вирішити. Він зауважив, що ракети розроблялись, аби завдати удару по Америці й нібито становлять загрозу регіональній стабільності.

Трамп погрожує Ірану: що відомо?