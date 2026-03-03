Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил 24 Каналу, как действуют американская система противовоздушной обороны и с какими сложностями сталкивается в противостоянии с иранскими ракетами. В то же время американским военным удалось поразить объекты командования и управления КСИР в Иране, а также средства ПВО, пусковые площадки для ракет и БПЛА и аэродромы.

Насколько эффективно ПВО США работает против иранских ракет?

Храпчинский, оценивая работу американских систем ПВО в отражении иранских атак отметил, что их способность перехватывать – 10 из 10. Однако если говорить о математике войны, то есть расходы на войну, во время которой будет использовано большое количество средств воздушного нападения, то показатель – 3 из 10.

Дело в том, что США перехватывают дешевые иранские баллистические ракеты своим дорогостоящим оружием.

Ракета за три миллиона против дешевой иранской баллистики. Соответственно враг может выпускать, например, 100 единиц этих ракет в месяц, а ты можешь только 500 ракет-интерцепторов в год. Поэтому если технологически Соединенные Штаты выигрывают, то математически – проигрывают,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Также Иран хвастается тем, что имеет высокотехнологичное вооружение, в частности, мощную межконтинентальную баллистическую ракету Khorramshahr, которая имеет боевую часть в 1800 килограммов.

Однако, по мнению авиаэксперта, высокотехнологичное оружие не может иметь боевую часть в 1800 килограммов. Потому что именно такое большое количество взрывчатых элементов пытается компенсировать неточность этой ракеты.

Стоит знать. Иран во время последних атак использовал более 771 баллистическую ракету и более 906 беспилотников, в частности, мощную межконтинентальную баллистическую ракету Khorramshahr, которая имеет боевую часть в 1800 килограммов. Однако характеристики этой ракеты, в частности дальность и масса боевой части, взяты из официальных сообщений Тегерана, поэтому они могут быть завышенными. При этом, ракеты с заявленными параметрами могут поражать цели на расстоянии около 2000 километров, а с уменьшенной нагрузкой дальность этого оружия может увеличиться до 3000 километров.

"Так что о высокоточности или высокотехнологичности речь точно не идет. Вспомним, что большинство ядерного оружия на самом деле является невысокоточным. Благодаря количеству или возможности наносить большое разрушение компенсируется неточность этой ракеты", – объяснил он.

Поэтому Иран, как и Россия, использует количество вместо качества как основной инструмент для террора.

Трансфер технологий между Россией, Ираном и Северной Кореей продолжается, по его словам, уже около четырех лет. За это время иранская баллистика, как и северокорейская, существенно улучшились после активного применения корейской и российской баллистики во время полномасштабного вторжения в Украину.

Однако, по мнению офицера Воздушных сил в резерве, неправильно считать, что, например, иранская баллистика – это копия российского "Искандера". На самом деле это совместный продукт, который возник во время активного применения на линии боевого соприкосновения.

Посмотрите на "Шахед", который атаковал британскую базу на Кипре. Это условно иранский продукт, но внутри стояла российская антенна,

– отметил Храпчинский.

Это свидетельствует о глубоком объединении возможностей Ирана и России. То есть ирано-российская ОПК, добавил он, работает как единый организм.

Какие возможности по ракетным ударам имеет Иран?