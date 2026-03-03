Соответствующее сообщение появилось 3 марта на странице Центрального командования ВС США (CENTCOM) в Х, отвечающих за ситуацию на Ближнем Востоке.

Актуально США могут воевать вечно: Трамп рассказал о "бесконечных" запасах американского оружия

Что известно об уничтожении иранского оружия?

Военные США смогли разгромить объекты командования и управления Корпуса стражей исламской революции, иранские средства противовоздушной обороны, пусковые площадки для ракет и беспилотников. Речь идет также о военных аэродромах, по которым так же наносят удары.

Мы будем продолжать принимать решительные меры против непосредственных угроз, исходящих со стороны иранского режима,

– говорится в сообщении CENTCOM.

Американцы проводят операцию против Ирана: смотрите фото CENTCOM

Отметим, накануне, 2 марта, сообщалось об уничтожении иранского флота. США смогли потопить все 11 кораблей Ирана в Оманском заливе.

Как отвечает Иран?