Авиационный эксперт Константин Криволап заметил 24 Каналу, что Иран атакует не только израильские объекты. Также он начал бить по всем базам США, а это более 25 баз.

Какие возможности Ирана?

Константин Криволап подчеркнул, что операция США и Израиля против иранского режима была очень хорошо подготовлена. Как только высшее политическое руководство этих стран пришло к выводу, что надо наносить удар по Ирану, то военные сразу атаковали.

Я оценивал, что все системы, пусковые установки будут в значительной степени подавлены. Но оказалось, что это не так, что все возможности Ирана для запуска, особенно с мобильных платформ, существуют. Судя по всему, есть целые подземные города, где находится большое количество различных видов вооружения,

– объяснил он.

Иран начал наносить удары по всем базам, которые находятся в пользовании американцев. Это более 25 баз. Почти по всем было нанесено поражение. Основные атаки пришлись по крупнейшим базам, которые расположены в Катаре, Бехрейне, Кувейте, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии.

Кроме того, была попытка ударить беспилотниками по британской базе на Кипре. Она не используется как военная база. Вероятнее всего, как средство связи. Возможно, еще есть что-то радиолокационное. Но по ней также была попытка нанести удар беспилотниками. Однако эта база была защищена.

Интересно, что авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал о реальных возможностях иранской баллистики. Они могут добраться даже до Европы. Поэтому для европейцев также есть угроза применения иранских средств поражения. Иран в течение нескольких лет пугает весь мир ядерным оружием.

