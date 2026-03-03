Авиационный эксперт Константин Криволап заметил 24 Каналу, что Иран атакует не только израильские объекты. Также он начал бить по всем базам США, а это более 25 баз.
Смотрите также Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война
Какие возможности Ирана?
Константин Криволап подчеркнул, что операция США и Израиля против иранского режима была очень хорошо подготовлена. Как только высшее политическое руководство этих стран пришло к выводу, что надо наносить удар по Ирану, то военные сразу атаковали.
Я оценивал, что все системы, пусковые установки будут в значительной степени подавлены. Но оказалось, что это не так, что все возможности Ирана для запуска, особенно с мобильных платформ, существуют. Судя по всему, есть целые подземные города, где находится большое количество различных видов вооружения,
– объяснил он.
Иран начал наносить удары по всем базам, которые находятся в пользовании американцев. Это более 25 баз. Почти по всем было нанесено поражение. Основные атаки пришлись по крупнейшим базам, которые расположены в Катаре, Бехрейне, Кувейте, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии.
Кроме того, была попытка ударить беспилотниками по британской базе на Кипре. Она не используется как военная база. Вероятнее всего, как средство связи. Возможно, еще есть что-то радиолокационное. Но по ней также была попытка нанести удар беспилотниками. Однако эта база была защищена.
Интересно, что авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал о реальных возможностях иранской баллистики. Они могут добраться даже до Европы. Поэтому для европейцев также есть угроза применения иранских средств поражения. Иран в течение нескольких лет пугает весь мир ядерным оружием.
Война на Ближнем Востоке: последние новости
Армия обороны Израиля 3 марта заявила об ударе по офисам президента Ирана Масуда Пезешкиана и Высшего совета нацбезопасности в Тегеране. Там отметили, что целью стало место сбора высшего органа режима, ответственного за принятие решений по вопросам безопасности, а также заведение для подготовки иранских военных офицеров и дополнительная ключевая инфраструктура режима.
Центральное командование ВС США сообщило, что американцы разбили объекты командования и управления Корпуса стражей исламской революции, иранские средства ПВО, пусковые площадки для ракет и беспилотников. Говорится также о военных аэродромах.
Иран 2 марта заявил, что в последней ракетно-дроновой атаке его силы якобы "атаковали" офис премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и местоположение командующего Воздушных сил. Офис премьер-министра страны назвал эти заявления "фейковыми новостями". Позже Нетаньяху лично прибыл на место ракетного удара по Бейт-Шемешу и выступил с заявлением.