Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский, подчеркнув, что такая угроза существует уже длительный период, ведь Иран в течение нескольких лет пугает весь мир ядерным оружием.

Потенциал Ирана ослабляется, но ЕС стоит быть готовым

Сегодня Европе, как отметил авиаэксперт, следует серьезно подойти к вопросу необходимости улучшить свои способности защищать воздушное пространство. В частности путем развертывания дополнительных систем ПРО, средств малой противовоздушной обороны для противодействия ударным беспилотникам.

Иран активно проводил программу публичных угроз и постоянно показывал большое количество вооружения, которое имеет. Однако за первый день войны в результате действий Израиля и Соединенных Штатов было уничтожено почти 500 целей на территории Ирана. В общем иранские склады с ракетами и оружием уже существенно пострадали,

– констатировал Храпчинский.

Более того, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американцы еще не ударили по всем целям, которые есть в Иране. Этот процесс постепенный. То есть, вероятно, склады с вооружением или другие объекты дальше будут подвергаться ударам.

"Иран действительно длительное время разворачивал свои программы по производству оружия, которые были серьезно связаны с Россией. Но их количество точно не позволило бы Тегерану вести долговременную войну", – убежден Храпчинский.

Подытоживая, авиаэксперт отметил на том, что если бы в первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины в 2022 году состоялись такие удары по стране-агрессору, как сейчас по Ирану, то Москва точно бы "сдулась" за 2 – 3 недели. В то же время сейчас украинцы фактически голыми руками пытаются выбивать российские возможности.

Действия со стороны Соединенных Штатов и Израиля были довольно неплохие и привели к тому, Иран, вероятнее всего, потерял наибольшие объемы своих производственных мощностей и складов со средствами воздушного нападения,

– предположил Храпчинский.

Однако безусловно, на его взгляд, Тегеран сегодня еще имеет дополнительные возможности, которые позволят ему совершать налеты.

Заметьте! Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что Иран не станет атаковать Европу или Украину своими баллистическими ракетами несмотря на их техническую способность туда долететь. Он прогнозирует, что Тегеран в дальнейшем сосредоточится на 3 – 4 объектах и сузит географию своих атак.

