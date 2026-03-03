Об этом свидетельствует сообщение ЦАХАЛ.

Что атаковал Израиль в Иране?

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Ирану, уничтожив объекты в комплексе руководства иранского режима в центре Тегерана. Много боеприпасов сбросили на администрацию президента и здание Высшего совета нацбезопасности.

Кроме того, целью стало место сбора высшего органа режима, ответственного за принятие решений по вопросам безопасности, а также заведение для подготовки иранских военных офицеров и дополнительная ключевая инфраструктура режима,

– говорится в сообщении.

ЦАХАЛ указывает, что вышеупомянутый комплекс является объектом с усиленной охраной в Иране, и расположен на нескольких улицах столицы. Согласно обнародованной информации, там часто встречались руководство и чиновники.

Отмечают, что именно там они оценивали ситуацию относительно ядерной программы Ирана и продвигали "план по уничтожению Израиля". Соответствующий комплекс также активно посещал недавно ликвидированный аятоли Али Хаменеи.

"Комплекс служит важнейшим и важнейшим штабом иранского террористического режима. Удар по нему еще больше ухудшает функциональную непрерывность систем командования и управления режима", – добавили там.

По чему нанесли удары раньше?

Незадолго до этого Армия обороны Израиля официально подтвердила, что во время точечного удара по Бейруту ликвидировали Хусейна Макледа. Погибший руководил разведывательным штабом группировки "Хезболла".

Накануне Израиль также нанес удары по правительственным объектам в центре Тегерана. По предварительной информации от росСМИ, взрыв прогремел рядом с офисом телеканала RT, а также возле российского посольства.

Израиль объявил масштабную мобилизацию из-за обострения с Ираном и необходимости одновременно держать под контролем несколько направлений. В ряды резерва вызывают около 100 тысяч военнослужащих.

Израильский политолог и подполковник запаса ЦАХАЛ Арие Зайден в эфире 24 Канала объяснял, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, пойдет ли новое руководство Ирана на эскалацию или попытается изменить курс.