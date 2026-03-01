Причина мобилизационных мероприятий – обострение противостояния с Ираном и необходимость одновременно держать под контролем несколько направлений. Об этом в ЦАХАЛ рассказали The Times of Israel.

Смотрите также В шаге от третьей мировой: что дальше будет на Ближнем Востоке и какие последствия ждет весь мир

Что известно о мобилизации в Израиле?

В Армии обороны Израиля сообщили, что сухопутные подразделения срочно усиливают на ключевых рубежах. Речь идет о границе с Сирией, линии противостояния с Ливаном, сектором Газы и Западным берегом Иордана. Военное руководство готовится к сценарию обороны сразу на нескольких фронтах.

Особый акцент – на безопасности тыла. Командование тыла уже привлекло около 20 тысяч резервистов. Их готовят к реагированию на возможные ракетные удары: разбор завалов, эвакуация, поиск и спасение пострадавших.

Параллельно усиление получили и другие компоненты обороны. Дополнительные силы направили в военно-воздушные и военно-морские силы, а также в подразделения военной разведки. В ЦАХАЛ уверяют, что мобилизованные будут обеспечены необходимым снаряжением и логистикой для развертывания в максимально сжатые сроки.

Иран нанес удар баллистикой по израильскому городу Бейт-Шемеш