Причина мобилизационных мероприятий – обострение противостояния с Ираном и необходимость одновременно держать под контролем несколько направлений. Об этом в ЦАХАЛ рассказали The Times of Israel.
Что известно о мобилизации в Израиле?
В Армии обороны Израиля сообщили, что сухопутные подразделения срочно усиливают на ключевых рубежах. Речь идет о границе с Сирией, линии противостояния с Ливаном, сектором Газы и Западным берегом Иордана. Военное руководство готовится к сценарию обороны сразу на нескольких фронтах.
Особый акцент – на безопасности тыла. Командование тыла уже привлекло около 20 тысяч резервистов. Их готовят к реагированию на возможные ракетные удары: разбор завалов, эвакуация, поиск и спасение пострадавших.
Параллельно усиление получили и другие компоненты обороны. Дополнительные силы направили в военно-воздушные и военно-морские силы, а также в подразделения военной разведки. В ЦАХАЛ уверяют, что мобилизованные будут обеспечены необходимым снаряжением и логистикой для развертывания в максимально сжатые сроки.
Иран нанес удар баллистикой по израильскому городу Бейт-Шемеш
Иран нанёс баллистический удар по израильскому городу Бейт-Шемеш. Погибли 9 человек, а 28 получили ранения.
Взрыв уничтожил синагогу, повредил укрытие и жилые здания, пока без вести пропали еще 20 человек.