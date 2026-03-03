Про це свідчить повідомлення ЦАХАЛ.

Що атакував Ізраїль в Ірані?

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали удару по Ірану, знищивши об'єкти в комплексі керівництва іранського режиму у центрі Тегерана. Багато боєприпасів скинули на адміністрацію президента та будівлю Вищої ради нацбезпеки.

Крім того, ціллю стало місце збору найвищого органу режиму, відповідального за прийняття рішень з питань безпеки, а також заклад для підготовки іранських військових офіцерів та додаткова ключова інфраструктура режиму,

– ідеться у повідомленні.

ЦАХАЛ вказує, що вищезгаданий комплекс є об'єктом з посиленою охороною в Ірані, і розташований на кількох вулицях столиці. Згідно з оприлюдненою інформацією, там часто зустрічалися керівництво та високопосадовці.

Наголошують, що саме там вони оцінювали ситуацію стосовно ядерної програми Ірану та просували "план зі знищення Ізраїлю". Відповідний комплекс також активно відвідував нещодавно ліквідований аятолі Алі Хаменеї.

"Комплекс служить найважливішим та найважливішим штабом іранського терористичного режиму. Удар по ньому ще більше погіршує функціональну безперервність систем командування та управління режиму", – додали там.

По чому завдали ударів раніше?

Незадовго до цього Армія оборони Ізраїля офіційно підтвердила, що під час точкового удару по Бейруту ліквідували Хусейна Макледа. Загиблий керував розвідувальним штабом угруповання "Хезболла".

Напередодні Ізраїль також завдав ударів по урядових об'єктах у центрі Тегерана. За попередньою інформацією від росЗМІ, вибух пролунав поряд з офісом телеканалу RT, а також біля російського посольства.

Ізраїль оголосив масштабну мобілізацію через загострення з Іраном і необхідність одночасно тримати під контролем кілька напрямків. До лав резерву викликають близько 100 тисяч військовослужбовців.

Ізраїльський політолог та підполковник запасу ЦАХАЛ Аріє Зайден в етері 24 Каналу пояснював, що подальший розвиток подій залежатиме від того, чи піде нове керівництво Ірану на ескалацію або спробує змінити курс.