Відповідну інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський.

Що Німеччина передала Україні?

Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала нову пускову установку IRIS-T від Німеччини. Він висловив вдячність Берліну за підтримку, і додав, що завдяки переданим системам ППО вдалося врятувати тисячі життів.

Водночас він наголосив, що Україна потребує ракет до зенітних комплексів, аби мати достатньо можливостей для відбиття атак. Також президент нагадав про новий пакет підтримки від Швеції, зокрема про винищувачі Gripen.

Програма PURL – є нові внески цього року, і підтримка цієї ініціативи має продовжуватися. Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України,

– написав він.

Крім вищезгаданого, український президент наголосив, що посилення систем протиповітряної оборони дозволить краще захистити українців і позбавити Росію однією з її ключових переваг. Він подякував партнерам за підтримку.

Також Володимир Зеленський висловив вдячність за готовність союзників реагувати на подальшу ескалації з боку Москви. На його думку, Росія має розуміти, що продовження війни та спроби її розширення матимуть наслідки.

Нагадаємо, що Україна отримає 16 шведських винищувачів Gripen разом із ракетами Meteor, дальність ураження яких становить понад 200 кілометрів. Перші вищезгадані літаки можуть прибути вже до кінця поточного року.