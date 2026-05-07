Ще на початку 2024 року дрон із котушкою на 10–20 кілометрів можна було замовити за 18–50 тисяч гривень – залежно від комплектації та виробника. Сьогодні ці цифри стали історією: переглянуті контракти, тиск на ланцюги постачання та зростання вартості оптоволокна змінили ринок назавжди, повідомляє 24 Канал.

Чому ціни зросли вдвічі і що за цим стоїть?

Зростання цін не було одномоментним – ринок поступово пройшов фазу активного подорожчання, досяг пікових значень, а зараз відбулася певна корекція. Про це 24 Каналу розповіли у компанії TechEx, яка виробляє дрони на оптоволокні та дрони-перехоплювачі. Утім, навіть після корекції ціни залишаються суттєво вищими, ніж торік – за окремими позиціями у кілька разів.

Ключова причина – здорожчання оптоволокна як критично важливого компонента для цього класу FPV-систем. На початковому етапі виробники, зокрема TechEx, частково компенсували різницю власними ресурсами й утримували вартість продукції в межах уже укладених контрактів. Однак при тривалому збереженні високих цін на комплектування перегляд вартості нових партій став неминучим.

Чи є дефіцит оптоволокна і як це впливає на строки?

У TechEx запевняють: дефіциту, який би зривав контракти, наразі немає. Компанія планує закупівлі наперед, диверсифікує джерела постачання та уважно контролює наявність критичних компонентів. На ринку загалом спостерігаються ознаки стабілізації після піку попиту – імовірно, частина виробників уже нарощує потужності у відповідь на зростання потреби з боку оборонного сектору.