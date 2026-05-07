Еще в начале 2024 года дрон с катушкой на 10–20 километров можно было заказать за 18–50 тысяч гривен – в зависимости от комплектации и производителя. Сегодня эти цифры стали историей: пересмотренные контракты, давление на цепи поставок и рост стоимости оптоволокна изменили рынок навсегда, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Оптоволокно резко подорожало: как это уже влияет на производство дронов и есть ли угроза для Украины

Почему цены выросли вдвое и что за этим стоит?

Рост цен не был одномоментным – рынок постепенно прошел фазу активного подорожания, достиг пиковых значений, а сейчас произошла определенная коррекция. Об этом 24 Каналу рассказали в компании TechEx, которая производит дроны на оптоволокне и дроны-перехватчики. Впрочем, даже после коррекции цены остаются существенно выше, чем в прошлом году – по отдельным позициям в несколько раз.

Ключевая причина – подорожание оптоволокна как критически важного компонента для этого класса FPV-систем. На начальном этапе производители, в частности TechEx, частично компенсировали разницу собственными ресурсами и удерживали стоимость продукции в пределах уже заключенных контрактов. Однако при длительном сохранении высоких цен на комплектующие пересмотр стоимости новых партий стал неизбежным.

Есть ли дефицит оптоволокна и как это влияет на сроки?

В TechEx уверяют: дефицита, который бы срывал контракты, пока нет. Компания планирует закупки заранее, диверсифицирует источники поставок и внимательно контролирует наличие критических компонентов. На рынке в целом наблюдаются признаки стабилизации после пика спроса – вероятно, часть производителей уже наращивает мощности в ответ на рост потребности со стороны оборонного сектора.