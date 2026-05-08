Про це повідомили в Генштабі увечері 8 травня.
Що відомо про успіхи ЗСУ?
Україна уразила стратегічно важливе підприємство та один із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. Мова про НПЗ "Ярославльський".
7 травня та в ніч на 8 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ярославльський" у Ярославській області,
– мовиться в дописі.
Ступінь завданих збитків уточнюють. Відомо, що на підприємстві пожежа.
Показуємо НПЗ "Ярославльський" на карті Росії
Це за 675 кілометрів від України по прямій.
Довідка. Потужність переробки цього НПЗ – близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне, вона є критично важливою для логістики російської армії.
Які ще об'єкти уразила Україна:
- атаковано склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону Ростовської області, там пожежа;
- уражено нафтобазу "Луганська" у Луганську, а також склади пально-мастильних матеріалів росіян у районах Петропавлівки та Новомикільського на ТОТ Луганської області;
- уражено ремонтний підрозділ у Ровеньках на ТОТ Луганської області, вузли зв'язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області;
- уражено ворожий зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію "Каста-2Е" у районі Мисового на ТОТ АР Крим.