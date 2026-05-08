У Росії оголосили так зване перемир'я з 8 до 10 травня, щоб провести так званий парад перемоги в Москві. Там бояться українських дронів і стягнули протиповітряну оборону, щоб захистити столицю Росії. Та й у самому Кремлі неспокійно – Володимир Путін наляканий можливим державним переворотом і підозрює колишнього міністра оборони Сергія Шойгу.

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес в інтерв'ю 24 Каналу розповів, як європейські розвідники ще більше посилили параною Путіна і чого чекати від параду в Москві, яким марить російський диктатор. Більше деталей – читайте далі у матеріалі.

Як Україна змушує росіян заплатити за війну?

Україна розширила дальність своїх дронів і збільшила кількість атак по Росії. Наприклад, щонайменше чотири рази вдарила по нафтовому порту Туапсе. Упродовж останніх тижнів українські дрони та крилата ракета FP-5 уразили російські військово-промислові об'єкти на відстані понад півтори тисячі кілометрів углиб російської території – у Чебоксарах та інших регіонах. Це українська стратегія перемоги?

Думаю, що так. Зростання можливостей українських дронів, ракет "Фламінго" та інших видів озброєння, здатних так далеко і точно завдавати ударів по цілях і обходити російську ППО, справді створює росіянам проблеми. Це знищує їхню здатність експортувати нафту та газ. А також – знищує критично важливі підприємства, необхідні для їхньої війни, причому у місцях, які вони, мабуть, вважали безпечними.

Це стало значним внеском у зміну динаміки війни. І, думаю, для України ситуація тільки покращуватиметься, а для Росії погіршуватиметься, адже Україна продовжує підвищувати якість своїх систем та їхню кількість. Росіяни, видно, не можуть зупинити це. Звичайно, частину вони збивають, але майже щотижня я бачу одне чи два відео, де якийсь великий об'єкт десь у Росії охоплений вогнем.

Знаєте, те, що колись було силою Росії – її величезна територія – тепер стає її вразливістю. В історії Росії, коли на неї нападали, вона могла просто відступати, а загарбників поглинали її простори. Тепер завдяки здатності України завдавати точних ударів на великій відстані те, що колись було силою Росії, стало її слабким місцем. Їхня протиповітряна оборона просто не може захистити все. Україна змушує росіян за все заплатити.

На вашу думку, чому вони не можуть зупинити ці атаки – через величезну територію Росії, брак систем ППО та війну проти України?

Частково тому, що Україні також довелося навчитися цього. За перші два роки війни українська протиповітряна оборона також не могла зупинити все, що летіло. Потім вона стала кращою: ви розвивали системи, технології, навчали людей, з'ясовували, як це робити.

Припускаю, що Росія врешті-решт може стати кращою в цьому, якщо адаптується. Тоді українські сили намагатимуться бути на крок попереду російських сил. Росія має технології, щоб це зробити, але для цього потрібна комунікація і чітке розуміння пріоритетів.

Я бачив повідомлення, хоча не знаю, чи правдиве воно, що значну частину російської протиповітряної оборони розмістили навколо Москви, щоб захистити парад, який має відбутися 9 травня. Не знаю, чи це правда, але це говорить про те, наскільки вони стурбовані.

Коли Україна може повернути Крим?

Чи вважаєте ви, що Крим і надалі є ключовою територією цієї війни? Чи споконвіку російські регіони стають центрами цього конфлікту?

Це чудове питання. Думаю, де б у Росії не був нафтопереробний завод чи, скажімо, підприємство, яке виготовляє дрони "Шахеди" чи критично важливі компоненти для російської зброї, – ці об'єкти будуть вражати. По них треба бити постійно, але я досі вважаю, що Крим має величезне стратегічне значення саме через свою географію.

Очевидно, саме з цієї причини Росія хотіла його захопити. Він важливий для України. Якщо Росії якось вдасться втримати Крим після закінчення цієї війни, хоч би як це виглядало, це означатиме, що вона назавжди контролюватиме доступ до Азовського моря. Відтак, Україна втратить можливість використовувати свої колишні порти, зокрема у Маріуполі.

Крім того, у майбутньому Росії буде легше атакувати Одесу та інші місця. Тож у довгостроковій перспективі йдеться не про емоції, а про стратегічну географію. Припускаю, що у Києві в Генштабі думають, як це зробити.

Можливо, це не станеться у найближчий рік чи два. Це було б дуже складно. Але я досі вважаю, що перший крок – зробити Крим непридатним для використання росіянами, а потім ізолювати його. І, зрештою, Крим має повернутися під український суверенітет. Саме таким має бути завершення цієї війни.

Чи наважиться Кремль на парад в Москві?

За кілька днів до російського параду на честь 9 травня дрон потрапив до багатоповерхової житлової будівлі неподалік Кремля. Це рідкісний удар, який стався на тлі розширення Україною далекобійних атак. Що це говорить про можливості України, зокрема про те, чи може вона вирішувати – чи дозволятиме Володимиру Путіну проводити цей парад?

Думаю, ми знаємо, що війна – це випробування логістики та випробування волі. Тож у кожній війні є психологічний аспект. Очевидно, що спроба Росії зламати українське населення бомбардуванням мирних жителів та міст провалилася. Українці продемонстрували свою рішучість, і саме тому динаміка війни змінилася.

З іншого боку, думаю, якщо ви починаєте атакувати житлові будинки в Москві, роблячи це іноді як сигнал, особливо навколо важливої ​​дати, наприклад, 8 або 9 травня, то це демонстрація для москвичів – для людей, яких досі війна майже не торкнулася і чиїх синів, найімовірніше, не відправили воювати. Донести війну до таких людей, до їхніх будинків – може мати суттєвий психологічний ефект.

Я не проти таких дій, але, на мій погляд, пріоритетом має бути російська нафтогазова інфраструктура та критично важливі заводи, які виробляють те, що вбиває українців. Я вірю, що Генеральний штаб знайде правильний баланс.

Водночас російський диктатор оголосив про припинення вогню на 9 травня, попередивши про удари по центру Києва, якщо Україна атакуватиме парад перемоги в Москві. Тож Володимир Путін зараз благає Україну не завдавати ударів по Москві під час параду. Чи це означає, що він не зможе провести парад без дозволу України?

Звичайно, він може провести парад. Але мені дуже сподобалося, що сказав президент Зеленський. Він зазначив, що Росія залежить від доброї волі України, щоб провести свій знаменитий парад перемоги у так званій великій вітчизняній війні. Дуже іронічно. Думаю, більшість росіян це побачить і зможе хоч трохи зрозуміти, що це означає.

Як я розумію, президент Зеленський оголосив про припинення вогню 5 – 6 травня. Тож він завжди на 2 – 3 кроки попереду Путіна у таких питаннях. Якщо вивести тисячі російських військових на Красну площу, це буде величезна ціль, яку слід вдарити, – знищте їх, перш ніж вони зможуть вдертися до України.

До речі, політтехнолог Тарас Загородній вважає, що Україна готує "сюрприз" росіянам до 9 травня. Минулого року у росіян були "феєрверки" і заблоковані аеропорти, а цього року – дронові можливості України значно зросли.

Також президент Зеленський заявив, що рішення Росії зменшити парад 9 травня демонструє її слабкість. За інформацією Міністерства оборони Росії, на параді не буде важкої військової техніки, оскільки вони побоюються українських дронів через так звану оперативну ситуацію на полі бою. Що це означає? Чому вони не можуть розгорнути важку техніку, танки та транспортні засоби на Красній площі?

Думаю, є два чи три варіанти. Перший варіант – наявність. Можливо, вони справді опинилися в такій складній ситуації, що командири не хочуть залишитися на полі бою без екіпажів – без військових, які вміють керувати цими системами. Вони не хочуть відправляти їх на кілька тижнів кудись. Тож, можливо, їх просто не вистачає.

Другим варіантом є те, що система технічного обслуговування настільки розвалилася через вимоги війни та українських атак, що, можливо, вони просто не можуть залучити достатню кількість танків, щоб це було доцільно. Але слід також пам'ятати, що вони можуть бути в іншому місці. Маю на увазі, що це може бути обман. Наприклад, є припущення про можливий черговий російський наступ з Білорусі чи щось подібне.

Хто знає, які причини, але, на перший погляд, це могло б виглядати приниженням для Путіна, який надає цьому параду такого великого значення і намагається привласнити собі славу за те, що зробив Радянський Союз під час війни. У них має бути пояснення для людей.

Що може дійсно закінчити війну?

На вашу думку, наскільки ми зараз близькі до певного мирного врегулювання чи домовленості про припинення вогню, коли адміністрація США більше зосереджена на війні проти Ірану?

Я вважаю, що США більше не мають впливу на це. У нас некомпетентні перемовники. І насправді США не мають важелів впливу, коли не надають Україні необхідних можливостей. Можливо, вони все ще діляться розвідданими; сподіваюся, що так і є, але не знаю, який вплив США досі мають. Президент Зеленський має рацію, звертаючи увагу на інші країни, як-от Туреччина чи інші держави, які могли б виступити посередниками або місцем для продовження переговорів.

Проте, щиро кажучи, війна могла б закінчитися вже сьогодні, якби росіяни сказали, що йдуть. Тож поки Володимир Путін не усвідомить, що все скінчено, що він програв, – усе продовжуватиметься. Йому, очевидно, байдуже до кількості загиблих російських військових чи до того, як ця війна впливає на його власну країну.

Я завжди вважав, що важливим складником перемоги України буде момент, коли всі олігархи, які утримують Путіна при владі, втратять так багато своїх грошей, доступу та впливу, що нарешті покладуть цьому кінець. І поки вони не чинитимуть тиск на Путіна, він продовжуватиме робити те, що робить. Не думаю, що це станеться найближчими тижнями або місяцями, хоча, звичайно, я сподіваюся на це.

Як європейські розвідники налякали Путіна?

Згідно з інформацією Європейської розвідувальної служби, Кремль значно посилив особисту охорону Путіна, встановивши системи спостереження в будинках його близьких помічників. Путін також боїться перевороту з боку свого найближчого оточення, і увага зосереджена на колишньому міністрі оборони Росії Сергію Шойгу. Яка ваша думка щодо ще однієї параної Путіна?

Так завжди буває із диктаторами. Вони бояться свого народу більше, ніж будь-якого ворога. Тому я припускаю, що Путін та його найближчі радники усвідомлюють, що люди незадоволені тим, що відбувається – що він руйнує Росію. Схоже, ситуація стає лише гіршою.

І, звичайно, диктатори не мають традиційного плану виходу на пенсію. Він не може просто виїхати жити на Валдай або десь на узбережжі Чорного моря, наприклад, в Сочі, і насолоджуватися пенсією до кінця днів. Цього не буде.

Путін усе життя озиратиметься через плече. І тому я можу уявити, що вони стурбовані. Але мені також цікаво, чому розвідувальні служби вирішили оприлюднити цю інформацію? Для цього є причина, але я не знаю, яка. Думаю, насправді це використання параної, яку, як мені здається, має і завжди мав Путін. І, на мою думку, це посилить її.

