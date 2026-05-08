В России объявили так называемое перемирие с 8 до 10 мая, чтобы провести так называемый парад победы в Москве. Там боятся украинских дронов и стянули противовоздушную оборону, чтобы защитить столицу России. Да и в самом Кремле неспокойно – Владимир Путин напуган возможным государственным переворотом и подозревает бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу рассказал, как европейские разведчики еще больше усилили паранойю Путина и чего ждать от парада в Москве, которым грезит российский диктатор. Больше деталей – читайте далее в материале.

Как Украина заставляет россиян заплатить за войну?

Украина расширила дальность своих дронов и увеличила количество атак по России. Например, по меньшей мере четыре раза ударила по нефтяному порту Туапсе. В течение последних недель украинские дроны и крылатая ракета FP-5 поразили российские военно-промышленные объекты на расстоянии более полутора тысяч километров вглубь российской территории – в Чебоксарах и других регионах. Это украинская стратегия победы?

Думаю, что да. Рост возможностей украинских дронов, ракет "Фламинго" и других видов вооружения, способных так далеко и точно наносить удары по целям и обходить российскую ПВО, действительно создает россиянам проблемы. Это уничтожает их способность экспортировать нефть и газ. А также – уничтожает критически важные предприятия, необходимые для их войны, причем в местах, которые они, видимо, считали безопасными.

Это стало значительным вкладом в изменение динамики войны. И, думаю, для Украины ситуация будет только улучшаться, а для России ухудшаться, ведь Украина продолжает повышать качество своих систем и их количество. Россияне, похоже, не могут остановить это. Конечно, часть они сбивают, но почти каждую неделю я вижу одно или два видео, где какой-то крупный объект где-то в России охвачен огнем.

Знаете, то, что когда-то было силой России – ее огромная территория – теперь становится ее уязвимостью. В истории России, когда на нее нападали, она могла просто отступать, а захватчиков поглощали ее просторы. Теперь благодаря способности Украины наносить точные удары на большом расстоянии то, что когда-то было силой России, стало ее слабым местом. Их противовоздушная оборона просто не может защитить все. Украина заставляет россиян за все заплатить.

По вашему мнению, почему они не могут остановить эти атаки – из-за огромной территории России, нехватки систем ПВО и войны против Украины?

Отчасти потому, что Украине также пришлось учиться этому. За первые два года войны украинская противовоздушная оборона также не могла остановить все, что летело. Потом она стала лучше: вы развивали системы, технологии, обучали людей, выясняли, как это делать.

Предполагаю, что Россия в конце концов может стать лучше в этом, если адаптируется. Тогда украинские силы будут пытаться быть на шаг впереди российских сил. Россия имеет технологии, чтобы это сделать, но для этого нужна коммуникация и четкое понимание приоритетов.

Я видел сообщение, хотя не знаю, правдивое ли оно, что значительную часть российской противовоздушной обороны разместили вокруг Москвы, чтобы защитить парад, который должен состояться 9 мая. Не знаю, правда ли это, но это говорит о том, насколько они обеспокоены.

Когда Украина может вернуть Крым?

Считаете ли вы, что Крым и в дальнейшем является ключевой территорией этой войны? Или испокон веков российские регионы становятся центрами этого конфликта?

Это замечательный вопрос. Думаю, где бы в России не был нефтеперерабатывающий завод или, скажем, предприятие, которое производит дроны "Шахеды" или критически важные компоненты для российского оружия, – эти объекты будут поражать. По ним надо бить постоянно, но я до сих пор считаю, что Крым имеет огромное стратегическое значение именно из-за своей географии.

Очевидно, именно по этой причине Россия хотела его захватить. Он важен для Украины. Если России как-то удастся удержать Крым после окончания этой войны, как бы это ни выглядело, это будет означать, что она навсегда будет контролировать доступ к Азовскому морю. Поэтому Украина потеряет возможность использовать свои бывшие порты, в частности в Мариуполе.

Кроме того, в будущем России будет легче атаковать Одессу и другие места. Поэтому в долгосрочной перспективе речь идет не об эмоциях, а о стратегической географии. Предполагаю, что в Киеве в Генштабе думают, как это сделать.

Возможно, это не произойдет в ближайший год или два. Это было бы очень сложно. Но я до сих пор считаю, что первый шаг – сделать Крым непригодным для использования россиянами, а затем изолировать его. И, конце концов, Крым должен вернуться под украинский суверенитет. Именно таким должно быть завершение этой войны.

Решится ли Кремль на парад в Москве?

За несколько дней до российского парада в честь 9 мая дрон попал в многоэтажное жилое здание недалеко от Кремля. Это редкий удар, который произошел на фоне расширения Украиной дальнобойных атак. Что это говорит о возможностях Украины, в частности о том, может ли она решать – будет ли позволять Владимиру Путину проводить этот парад?

Думаю, мы знаем, что война – это испытание логистики и испытание воли. Поэтому в каждой войне есть психологический аспект. Очевидно, что попытка России сломать украинское население бомбардировкой мирных жителей и городов провалилась. Украинцы продемонстрировали свою решимость, и именно поэтому динамика войны изменилась.

С другой стороны, думаю, если вы начинаете атаковать жилые дома в Москве, делая это иногда как сигнал, особенно вокруг важной даты, например, 8 или 9 мая, то это демонстрация для москвичей – для людей, которых до сих пор война почти не коснулась и чьих сыновей, скорее всего, не отправили воевать. Донести войну до таких людей, до их домов – может иметь существенный психологический эффект.

Я не против таких действий, но, на мой взгляд, приоритетом должна быть российская нефтегазовая инфраструктура и критически важные заводы, которые производят то, что убивает украинцев. Я верю, что Генеральный штаб найдет правильный баланс.

В то же время российский диктатор объявил о прекращении огня на 9 мая, предупредив об ударах по центру Киева, если Украина будет атаковать парад победы в Москве. Поэтому Владимир Путин сейчас умоляет Украину не наносить удары по Москве во время парада. Значит ли это, что он не сможет провести парад без разрешения Украины?

Конечно, он может провести парад. Но мне очень понравилось, что сказал президент Зеленский. Он отметил, что Россия зависит от доброй воли Украины, чтобы провести свой знаменитый парад победы в так называемой великой отечественной войне. Очень иронично. Думаю, большинство россиян это увидит и сможет хоть немного понять, что это значит.

Как я понимаю, президент Зеленский объявил о прекращении огня 5 – 6 мая. Поэтому он всегда на 2 – 3 шага впереди Путина в таких вопросах. Если вывести тысячи российских военных на Красную площадь, это будет огромная цель, которую следует ударить, – уничтожьте их, прежде чем они смогут вторгнуться в Украину.

Кстати, политтехнолог Тараз Загородний считает, что Украина готовит "сюрприз" россиянам к 9 мая. В прошлом году у россиян были "фейерверки" и заблокированные аэропорты, а в этом году – дроновые возможности Украины значительно выросли.

Также президент Зеленский заявил, что решение России уменьшить парад 9 мая демонстрирует ее слабость. По информации Министерства обороны России, на параде не будет тяжелой военной техники, поскольку они опасаются украинских дронов из-за так называемой оперативной ситуации на поле боя. Что это значит? Почему они не могут развернуть тяжелую технику, танки и транспортные средства на Красной площади?

Думаю, есть два или три варианта. Первый вариант – наличие. Возможно, они действительно оказались в такой сложной ситуации, что командиры не хотят остаться на поле боя без экипажей – без военных, которые умеют управлять этими системами. Они не хотят отправлять их на несколько недель куда-то. Поэтому, возможно, их просто не хватает.

Вторым вариантом является то, что система технического обслуживания настолько развалилась из-за требований войны и украинских атак, что, возможно, они просто не могут задействовать достаточное количество танков, чтобы это было целесообразно. Но следует также помнить, что они могут быть в другом месте. Имею в виду, что это может быть обман. Например, есть предположение о возможном очередном российском наступлении из Беларуси или что-то подобное.

Кто знает, какие причины, но, на первый взгляд, это могло бы выглядеть унижением для Путина, который придает этому параду такое большое значение и пытается присвоить себе славу за то, что сделал Советский Союз во время войны. У них должно быть объяснение для людей.

Что может действительно закончить войну?

По вашему мнению, насколько мы сейчас близки к определенному мирному урегулированию или договоренности о прекращении огня, когда администрация США больше сосредоточена на войне против Ирана?

Я считаю, что США больше не имеют влияния на это. У нас некомпетентные переговорщики. И, на самом деле, США не имеют рычагов влияния, когда не предоставляют Украине необходимых возможностей. Возможно, они все еще делятся разведданными; надеюсь, что так и есть, но не знаю, какое влияние США до сих пор имеют. Президент Зеленский прав, обращая внимание на другие страны, например Турция или другие государства, которые могли бы выступить посредниками или местом для продолжения переговоров.

Однако, искренне говоря, война могла бы закончиться уже сегодня, если бы русские сказали, что уходят. Поэтому пока Владимир Путин не осознает, что все кончено, что он проиграл, – все будет продолжаться. Ему, очевидно, безразлично к количеству погибших российских военных или к тому, как эта война влияет на его собственную страну.

Я всегда считал, что важной составляющей победы Украины будет момент, когда все олигархи, которые удерживают Путина у власти, потеряют так много своих денег, доступа и влияния, что наконец положат этому конец. И пока они не будут оказывать давление на Путина, он будет продолжать делать то, что делает. Не думаю, что это произойдет в ближайшие недели или месяцы, хотя, конечно, я надеюсь на это.

Как европейские разведчики напугали Путина?

Согласно информации Европейской разведывательной службы, Кремль значительно усилил личную охрану Путина, установив системы наблюдения в домах его близких помощников. Путин также боится переворота со стороны своего ближайшего окружения, и внимание сосредоточено на бывшем министре обороны России Сергее Шойгу. Каково ваше мнение относительно еще одной паранойи Путина?

Так всегда бывает с диктаторами. Они боятся своего народа больше, чем любого врага. Поэтому я предполагаю, что Путин и его ближайшие советники осознают, что люди недовольны тем, что происходит – что он разрушает Россию. Похоже, ситуация становится только хуже.

И, конечно, диктаторы не имеют традиционного плана выхода на пенсию. Он не может просто уехать жить на Валдай или где-то на побережье Черного моря, например, в Сочи, и наслаждаться пенсией до конца дней. Этого не будет.

Путин всю жизнь будет оглядываться через плечо. И поэтому я могу представить, что они обеспокоены. Но мне также интересно, почему разведывательные службы решили обнародовать эту информацию? Для этого есть причина, но я не знаю, какая. Думаю, на самом деле, это использование паранойи, которую, как мне кажется, имеет и всегда имел Путин. И, по моему мнению, это усилит ее.

