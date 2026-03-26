О причинах такого решения сообщает ZDFheute nachrichten.

Почему Мерц передумал предоставлять Украине ракеты Taurus?

Он называет несколько причин, которые повлияли на изменение его позиции. Одна из них – недооценка им количества Taurus, которые можно было передать. Также канцлер Германии считает, что сейчас важной проблемой Украины является недостаток финансов, которую не решить предоставлением дополнительных видов вооружения.

Он заявил, что у Украины нет проблем с нехваткой дальнобойного оружия, потому что она имеет в своем арсенале более эффективные средства, чем небольшое количество Taurus, которые все равно не изменят ситуацию. Мерц также подчеркнул, что на сегодняшний день Украина благодаря своему развитию технологического процесса вооружена так хорошо, как никогда раньше.

Почему Украине нужны Taurus?

Впервые слухи о возможной передаче Украине Taurus появились еще весной 2023 года. Эксперты по оружию говорят, что немецко-шведские крылатые ракеты воздушного базирования Tauru – это практически аналог британо-французской разработки Storm Shadow / SCALP-EG, однако, в отличие от нее имеет только один вариант дальности – более 500 километров.

Taurus имеет особо мощную проникающую боевую часть, которую можно запрограммировать на подрыв даже на конкретном этаже здания. Ракета сделана с помощью стелс-технологий, которые помогают ей быть невидимой для вражеских систем ПРО, позволяют лететь без поддержки GPS и систем спутникового наведения. Радиус ракеты - одно из главных преимуществ, так как позволит наносить мощные и точные удары с безопасных дистанций вне зоны поражения российской ПВО.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Каналу объяснил, почему ракета Taurus такая эффективная. Он отмечает, что есть разные модификации этой ракеты. Бетонобойная, в которой сначала взрывается одна часть, а затем – вторая. Она помогает пробивать укрепленные бункеры, командные пункты, склады боеприпасов. Есть с уменьшенным объемом боеголовки, что увеличивает дальность полета. Он называет Taurus очень мощным дальнобойным оружием.

Что известно об обещаниях предоставить Taurus?