Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала сообщил, что Бундесвер засекретил конкретные позиции относительно дальнейших пакетов помощи. Вероятно, засекреченным будет и положительное решение о передаче ракет Taurus Украине.

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Германия увеличила поддержку Украины

Он добавил, что похожую позицию сейчас демонстрирует и Франция и предположил, что подобный подход будет применять подавляющее большинство партнеров Украины – особенно среди стран-членов НАТО.

"Это как раз свидетельствует о том, что тема Taurus точно не является провальной, от которой следует отказываться. Параллельно с этим должны помнить, что в течение этого года, при Фридрихе Мерце, нам увеличили финансирование военной поддержки с 4 до 9 миллиардов евро. Значительная часть средств идет непосредственно на украинский ВПК", – сказал Игорь Чаленко.

Важно! Канцлер Германии Мерц обсуждал с президентом Зеленским обучение украинских военных работе с ракетами. Он отметил, что подготовка является технически сложной и продлится минимум полгода. Мерц подтвердил, что этот вопрос обсуждался, но процесс еще не начат и остается вариантом.

Он добавил, что средства направляются, в частности, на разработку баллистических ракет, способных преодолевать до 800 километров. Сейчас в украинском производстве есть баллистические ракеты "Сапсан" с боевой частью массой 480 килограммов и дальностью – до 480 километров.

Чаленко также отметил, что Taurus должны передать немного – их передача, скорее, будет иметь символическое политическое значение.

Taurus – это те же крылатые ракеты. То есть, с точки зрения подхода, они ничем не отличаются от предоставления нам Storm Shadow или SCALP. Но для Германии, думаю, это был бы важный политический шаг – если бы нам передали хотя бы несколько десятков этих Taurus,

– сказал Игорь Чаленко.

Он добавил, что у Бундесвера существуют определенные ограничения как по количеству изготовления ракет Taurus, так и по числу тех, которые сейчас имеют обновленную версию. Также продолжаются переговоры со Швецией по авиационной платформы, в частности – возможного использования истребителей Gripen и адаптированных наземных установок.

Ракеты могут передать тайно

Он предположил, что Украина таки получит Taurus, но это должно произойти максимально непублично, чтобы стать неожиданным ударом для российского агрессора. Ведь после украинских спецопераций на оккупированных территориях или в пределах международно признанной территории России, российские пропагандисты уже начинают приписывать, что Украина могла применить Taurus.

Напомним, что 12 июня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия не рассматривает поставки ракет Taurus Украине.

В то же время канцлер Фридрих Мерц в более позднем интервью не исключил такую возможность и сообщил, что обсуждал с президентом Украины обучение украинских военных работе с крылатыми ракетами, хотя процесс еще не начат.

Управление закупок ВС Германии заказало у Taurus Systems GmbH проверку всех ракет Taurus, что вызвало слухи о возможной их передаче Украине.