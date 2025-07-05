Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Что требуют от Мерца немецкие депутаты

Немецкие депутаты Робин Вагенер, Сара Нанни, Себастиан Шефер и Антон Хофрайтер призывают канцлера Мерца скорректировать "соответствующие статьи бюджета для поддержки Украины", а также увеличить их "учитывая следующий бюджетный год".

Представители партии Зеленых также требуют большей помощи Германии в области противовоздушной обороны для Украины, учитывая последние российские обстрелы. Политики отмечают, что без этого "российский диктат над Украиной станет более вероятным".

Ситуация критическая. Пока Путин открыто подтверждает, что не будет вести переговоры и полностью придерживается своих военных целей, пока он терроризирует гражданское население все более масштабными воздушными ударами, американское правительство отказывается предоставить уже обещанную помощь,

– говорится в письме депутатов.

Они также напомнили Мерцу, что именно путем их голосов в Бундестаге предыдущего созыва удалось принять шаги для существенного увеличения расходов на оборону.

Депутаты отметили, что таким образом предоставили Фридриху Мерцу "пространство для маневра с целью поддержки Украины", которое "еще не исчерпано".