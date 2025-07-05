Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Що вимагають від Шольца німецькі депутати

Німецькі депутати Робін Вагенер, Сара Нанні, Себастіан Шефер та Антон Хофрайтер закликають канцлера Шольца скоригувати "відповідні статті бюджету для підтримки України", а також збільшити їх "з огляду на наступний бюджетний рік".

Представники партії Зелених також вимагають більшої допомоги Німеччини в галузі протиповітряної оборони для України, з огляду на останні російські обстріли. Політики наголошують, що без цього "російський диктат над Україною стане більш імовірним".

Ситуація критична. Поки Путін відкрито підтверджує, що не буде вести переговори та повністю дотримується своїх військових цілей, поки він тероризує цивільне населення все більш масштабними повітряними ударами, американський уряд відмовляється надати вже обіцяну допомогу,

– йдеться у листі депутатів.

Вони також нагадали Мерцу, що саме шляхом їхніх голосів у Бундестазі попереднього скликання вдалось ухвалити кроки для суттєвого збільшення витрат на оборону.

Депутати наголосили, що таким чином надали Фрідріху Мерцу "простір для маневру з метою підтримки України", який "ще не вичерпано".