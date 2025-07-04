Про деякі подробиці переговорів президента США та канцлера Німеччини пише 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Обговорювали допомогу Україні

У п'ятницю, 4 липня, президент США Дональд Трамп мав низку перемовин з лідерами кількох країн. Зокрема, він провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Основною темою переговорів стало посилення протиповітряної оборони України.

Як передає видання, зокрема, йшлося про можливе постачання додаткових систем ППО для України. Уряд Німеччини вже деякий час нібито намагається організувати закупівлю комплексів Patriot для захисту українського повітряного простору. Для цього Берлін навіть був готовий оплатити системи, якщо США погодяться їх надати.

Також, ЗМІ пише, що президент США "не взяв на себе ніяких зобов'язань".

Ще одну телефонна розмова Трампа відбулась із президентом Франції Макроном. Вони обговорили ситуацію в Україні та Ірані.

Також порушили питання переговорів між ЄС і США щодо мит. Крім того, французький президент мав ще одну розмову з наслідним принцом Саудівської Аравії про Іран та Газу.