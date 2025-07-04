Повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

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Про що домовилися Трамп та Зеленський під час розмови

Зеленський розповів, що під час телефонної розмови обговорив із Трампом російські повітряні удари та ситуацію на фронті. Український лідер зазначив, що президент США "дуже добре поінформований".

Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд,

– повідомив Зеленський.

Президент України додав, що також обговорив із Трампом спроможності оборонної промисловості та перспективи спільного виробництва. Зеленський наголосив, що Україна готова до прямих проєктів із США і вважає їх надзвичайно важливими для зміцнення безпеки.

До слова, розмова між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом тривала приблизно 40 хвилин. За словами обізнаного джерела, це була "хороша розмова".