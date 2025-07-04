Розмова політиків відбулася пізно ввечері у четвер, 3 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Про що Макрон говорив з Трампом

У виданні, посилаючись на співрозмовників у Єлисейському палаці, кажуть, що, окрім України, Макрон і Трамп обговорювали Іран та поточні переговори між Євросоюзом і США щодо мит.

Варто зауважити, що президент Франції того ж дня спілкувався з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. Під час розмови вони обговорювали ситуацію в Ірані та Газі.

Натомість Трамп 3 липня провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президент США заявив, що "дуже розчарований" нею.