Разговор политиков состоялся поздно вечером в четверг, 3 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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О чем Макрон говорил с Трампом

В издании, ссылаясь на собеседников в Елисейском дворце, говорят, что, кроме Украины, Макрон и Трамп обсуждали Иран и текущие переговоры между Евросоюзом и США по пошлинам.

Стоит заметить, что президент Франции в тот же день общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Во время разговора они обсуждали ситуацию в Иране и Газе.

Зато Трамп 3 июля провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США заявил, что "очень разочарован" им.