Макрон хочет как можно быстрее договориться о торговле между ЕС и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за скорейшее заключение торгового соглашения между ЕС и США, сообщает 24 Канал со ссылкой на BFMTV. Он стремится заключить договор до приближения установленного Дональдом Трампом дедлайна.

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Во время визита на юг Франции в четверг Макрон прокомментировал торговые переговоры между Брюсселем и Вашингтоном.

Для меня правильная сделка – это соглашение, которое будет заключено как можно скорее, с самыми низкими возможными тарифами, и которое должно быть справедливым и твердым. Нам нужны не тарифы между США и Европой, а открытый рынок, на котором могут циркулировать товары,

– говорит президент Франции.

Также Макрон заявил, что надеялся на соглашение, которая предусматривала бы нулевые тарифы, но более реалистичным вариантом является "достижение минимальных для американцев условий", а именно "10% за 10%" таможенных пошлин.

Кроме того французский президент выразил надежду, что "оборонные усилия" ЕС и планы по закупке американского сжиженного газа для уменьшения зависимости от России помогут в переговорах.

Обратите внимание! ЕС должен до 9 июля заключить торговое соглашение с американским президентом Дональдом Трампом, прежде чем пошлины на почти весь экспорт блока в США вырастут до 50%.